Rakočević: DPS potpisao sporazum, ali u popisu neće učestvovati dok svi uslovi ne budu ispunjeni

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) je potpisala sporazum za održavanje popisa, međutim u tom procesu neće učestvovati dok svi uslovi iz sporazuma ne budu ispunjeni, rekao je poslanik DPS-a Nikola Rakočevć.

Prema njegovim riječima, to je u prirodi svakog poštenog i racionalnog dogovora.

On je istakao da sem tog jasnog stava koji se čuo u javnosti i koji je javnost opšte prihvatila, postoje još dva razloga zbog kog je DPS potpisala navedeni sporazum.

Rakočević je rekao da je jedan razlog taj da doprinesu postizanju opšteg konsenzusa dijaloga i kohezije u društvu u cilju dostizanja najvećih evropskih i demokratskih standarda.

“I drugi razlog je što smo na ovaj način, prihvatanjem uslova od Spajića što pohvaljujemo kao dobar i zreo politički potez, zajednički ocijenili i ustanovili da je pripremana popisna prevara od vlade Dritana Abazovića na što smo ukazivali mjesecima”, dodao je Rakočević, saopšteno je iz DPS-a.

On je naveo i da je zbog toga odgođen popis i da su zbog toga i dobili tu vrstu spremnosti da budu prihvaćeni uslovi ne samo opozicije već i nevladinog sektora i zajednica manje brojnih naroda.

