Problem razgraničenja riješiće Vlada ili arbitraža

Podgorica, (MINA) – Postupak teritorijalnog razgraničenja Glavnog grada i opštine Zeta biće prenesen na Vladu i eventualno arbritražni proces, dogovoreno je u razgovoru predsjednika Demokratska narodna partija (DNP) Milana Kneževića i premijera Milojka Spajića.

Kako je saopšteno iz DNP-a, Knežević i Spajić su u srijedu, u okviru sastanka lidera parlamentarne većine, razgovarali o modelima prevazilaženja krize oko razgraničenja Podgorice i Zete.

“Oni su se saglasili da, pošto komisije za razgraničenje Glavnog grada i Zete nijesu mogli da se usaglase oko razgraničenja, dalji postupak bude prenesen na Vladu i eventualno arbritražni process”, navodi se u saopštenju.

U međuvremenu će, dodaje se, sve nesporne katastarske parcele biti prepisane novoformiranoj opštini Zeta u skladu sa Zakonom o teritorijalnoj organzaciji.

U saopštenju se navodi da je Knežević informisao Spajića o mnogobrojnim investicionim projektima na području opštine Zete od preko 100 miliona EUR, a posebno o dolasku Lidla, za koje je, kako je rekao, neophodno samo da se završi postupak razgraničenja između Podgorice i Zete.

Spajić i Knežević su se, kako je saopšteno, saglasili da su Crnoj Gori potrebne investicije, kao i zapošljavanje građana Zete i Podgorice.

“I da nikom nije u interesu zaoštravanje odnosa između dvije opštine u kojima naši politički subjekti vrše vlast, a posebno zbog neraskidivih veza između građana Podgorice i Zete i budućih zajedničkih projekata”, dodaje se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, konstatovano da odbornik Nemanja Baošić ne može biti dio paralamentarne većine u Glavnom gradu, niti izvršne vlasti, dok ne vrati mandat partiji koja mu ga je dala.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS