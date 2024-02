Primjer Crne Gore u EU integracijama inspiracija za države regiona

Podgorica, (MINA) – Primjeri dobre prakse Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji (EU) i njena izvjesna perspektiva naredne članice Unije, inspiracija su i zamah ostalim državama Zapadnog Balkana, ocijenio je ambasador Slovačke Boris Gandel.

On je to kazao na sastanku sa predsjednikom Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Duškom Stjepovićem, na kojem je ocijenjeno da je dinamična politička komunikacija dvije države, posebno od obnove crnogorske državnosti, potvrda dobrog razumijevanja i snažnog partnerstva.

Iz Skupštine je saopšteno da je Gandel naglasio da primjeri dobre prakse Crne Gore u procesu pregovaranja sa EU i njena perspektiva kao izvjesno naredne članice, predstavljaju inspiraciju i zamah ostalim državama Zapadnog Balkana.

„Da snažno nastave progres u procesu pristupnja zajednici evropskih naroda, bez kojih EU ne može biti bezbjedna, ujedinjena i kompletna”, naveo je Gandel.

On je kazao da je kontuinuirana posvećenost aktuelnog skupštinskog saziva prepoznata kao iskreno zalaganje ubrzanju procesa prisupanja Crne Gore EU.

Gandel je dodao da Crna Gora, kao i do sada, može da računa na otvorenu političku i ekspertsku podršku Slovačke u nastavku njene evropske perspektive.

Stjepović je kazao da je uvjeren da su dosadašnji postignuti rezultati Skupštine i Vlade u aktuelnim reformskim procesima ključni za dalje snaženje demokratskih institucija i vladavine prava.

“Upravo jasna vizija i opredijeljenost, ne samo političkih lidera, već i crnogorske javnosti, kada je u pitanju pristupanje naše države EU, oslikava stremljenja aktuelne većine da je standard građana apsolutni prioritet”, naglasio je Stjepović.

Prema njegovim riječima, kvalitetni multilaterlani i bilateralni odnosi mogu biti dodatno stimulisani parlamentarnom diplomatijom.

„Koja predstavlja veoma praktičan mehanizam za snaženje dijaloga na nivou predstavničkih tijela, kroz jedinstven mehanizam grupa prijateljstva”, dodao je Stjepović.

U saopštenju se navodi da su Stijepović i Gandel ocijenili da bilansi razmjene ekonomske saradnja Crne Gore i Slovačke ne prate dobre diplomatske odnose.

„Podsticaj za snaženje privrednog djelovanja u konačnom ilustruje međusobno jasno iskazanu spremnost za nastavkom jačanja sveukune saradnje, prije svega na zadovoljstvo dva naroda”, kaže se u saopštenju.

