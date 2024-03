Premijerski sat 5. aprila

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić odgovaraće na pitanja predstavnika poslaničkih klubova na sjednici Skupštine koja je zakazana za 5. april.

Rok za dostavljenje pitanja premijeru je najkasnije 72 sata prije početka posebne sjednice parlamenta.

Na dnevnom redu su i poslanička pitanja u vezi sa određenom temom.

Sjednica Skupštine zakazana je za 11 sati.

