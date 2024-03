Požar u Kosanici, ugrožena domaćinstva

Podgorica, (MINA) – Veliki požar buknuo je danas u selu Čavanj, u pljevaljskoj mjesnoj zajednici Kosanica, a lokalni mediji javljaju da su ugrožene kuće mještana.

Kako prenosi PV Informer, požar je Službi zaštite i spašavanja Pljevlja prijavljen oko 11 sati, a vatra koja se širi zbog jakog vjetra ugrožava porodične objekte.

Na teren je upućeno sedam vatrogasaca sa dva vatrogasna vozila, a stanje na terenu je teško.

Vatrogasci pokušavaju da požar stave pod kontrolu, ali izuzetno jak vjetar otežava njegovo gašenje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS