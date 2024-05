Objavljen Informator za ljetnju turističku sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreska uprava (PU) objavila je Informator za ljetnju turističku sezonu, kako bi se poreski obveznici upoznali sa propisima i što jednostavnije obavili sve potrebne procedure.

“Imajući u vidu ekonomske trendove na globalnom nivou, a koji su uticali na uslove poslovanja poreskih obveznika i javne uprave i u Crnoj Gori, kao i brojne socio-ekonomske faktore koji se odražavaju na našu privredu, pred nama je ljetnja turistička sezona od koje i država i privreda imaju velika očekivanja u pogledu ostvarenja posjete turista, bogate turističke ponude, dobrog poslovanja, a samim tim i obezbjeđenja prihoda za državni budžet”, rekli su iz PU.

Iz PU su naveli da svima koji se bave biznisom u periodu turističke sezone predstoji veliki rad, ulaganja i obaveze.

Istovremeno, to uslovljava i povećan obim poslova i zadataka u PU, kao organu nadležnom za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda.

“Stoga smo za vas pripremili Informator, kroz koji ćete se upoznati sa poreskim propisima, kako biste svoje poslovanje od samog početka uskladili sa zakonom, a sve potrebne procedure obavili blagovremeno i što jednostavnije”, obavijestili su iz PU sve poreske obveznike.

Nadležne službe PU, kroz servisnu funkciju, stoje na raspolaganju poreskim obveznicima za sva dodatna pitanja i podršku.

“Možete kontaktirati područnu jedinicu ili ekspozituru PU u mjestu u kojem obavljate svoju djelatnost, ili nam se obratiti putem Call centra 19707, svakog radnog dana od sedam do 15 sati”, rekli su iz PU.

Takođe, sve uočene nepravilnosti u radu poreskih obveznika, kao što su neizdavanje fiskalnog računa, obavljanje djelatnosti bez odobrenja, kao i eventualno uočene slučajeve koruptivnih radnji, mogu se prijaviti putem Call centra, ili portala Budi odgovoran dostupnog na adresi www.budiodgovoran.me.

Informator je objavljen na sajtu PU.

