Borba protiv svih vidova kriminala ključna za evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Borba protiv svih vidova kriminala ključna je za evropski put Crne Gore, ocijenjeno je na sastanku vrhovnog državnog tužioca Milorada Markovića sa ambasadorom Austrije u Podgorici, Karlom Mulerom.

Iz Vrhovnog državnog tužilaštva rekli su da je na sastanku saopšteno i da, uprkos brojnim izazovima sa kojima se pravosuđe u Crnoj Gori suočava, Državno tužilaštvo daje veliki doprinos ostvarivanju privremenih mjerila iz poglavlja 23 i 24 u cilju unapređenja vladavine prava.

Marković je rekao da će predstojeća reforma državnotužilačke organizacije doprinijeti unapređenju efikasnosti i povećanju odgovornosti državnih tužilaca.

On je dodao da su preduslovi za ostvarivanje tog cilja poboljšanje prostornih i jačanje administrativnih kapaciteta u svim državnim tužilaštvima.

„Tokom sastanka konstatovano je da je borba protiv svih vidova kriminala, posebno rezultati Specijalnog državnog tužilaštva u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, ključni za evropski put Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Muler je rekao da je za Crnu Goru „ovo krucijalni momenat“.

„Koji ambasada Austrije prepoznaje i pozdravlja sve napore državnotužilačke organizacije za ostvarivanje napretka u oblasti vladavine prava“ – ocijenio je Muler.

U saopštenju se navodi da su se sagovornici saglasili da će u narednom periodu dati zajednički doprinos kako bi se uspostavila saradnja između državnih tužilaca Crne Gore i Austrije, u cilju razmjene iskustava i znanja, posebno u oblastima organizovanog kriminala i korupcije.

