Neophodno zajedničko djelovanje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Samo zajedničkim radom, doprinoseći razvoju zemlje i opštoj dobrobiti građana, možemo izgraditi društvo u kojem će mladi željeti da ostanu, a svaki pojedinac imati jednake mogućnosti da pošteno radi i dostojanstveno živi, saopštio je potpredsjednik Vlade, Aleksa Bečić.

On je, čestitajući Međunarodni praznik rada, kazao da su brojne reforme, poput uvođenja neradne nedelje, povećanja mininalne i drugih zarada, kao i poboljšanja ekonomsko-socijalnog položaja, dokaz truda na putu ka poboljšanja života i uslova rada u Crnoj Gori.

„Nastavićemo putem ekonomskih reformi u cilju poboljšanja životnog standarda građana kroz konkretne projekte i investicione procese, odlučnu borbu za stvaranje boljih uslova za rad i poštovanje prava ranika, ali i kvalitetnijih životnih uslova nekadašnjih radnika“, poručio je Bečić.

Potpredsjednik Skupštine Boris Pejović, rekao je, čestitajući Prvi maj, da se danas slavi rad, solidarnost među radnicima i njihovo zajedničko zalaganje za dostojanstvene uslove rada.

„Radnički pokret kroz istoriju bio je ključan za unapređenje uslova života i rada svih ljudi, borio se za pravedniju raspodjelu bogatstva i zaštitu prava radnika. Prvi maj simbolizuje ne samo borbu za osnovna prava radnika, već i slogu među ljudima u borbi za zajednički cilj. Rad nas ne samo materijalno osnažuje, već nam daje svrhu i identitet”, saopštio je Pejović.

On je dodao da svaki radnik, bez obzira na zanimanje ili poziciju, doprinosi funkcionisanju društva i zaslužuje poštovanje i priznanje za svoj trud. On je podsjetio i na činjenicu da se svakodnevno suočavamo sa mnogim izazovima u savremenom svijetu rada.

“Nepravedna raspodjela bogatstva, eksploatacija radnika, nedostatak bezbjednosti na radu i nejednake mogućnosti za sve, samo su neki od problema sa kojima se susrijećemo. Zato je važno da danas, kao društvo, obnovimo svoje zavjete solidarnosti i podrške jedni drugima. Da se zajedno borimo za pravednije uslove rada, zaštitu prava svakog radnika i izgradnju društva koje cijeni i poštuje rad“, kazao je Pejović.

Predsjednik Demokratske partije socijalista, Danijel Živković, kazao je da današnji dan podsjeća na nužnost obezbjeđivanja i poboljšavanja uslova za rad, ali i činjenicu da, nažalost, veliki broj građana ne može da ostvari to pravo.

On je pozvao sve društvene činioce da, u skladu sa svojim mogućnostima, zajednički ulože dodatni napor kako bi ostvarili osnovne preduslove za stvaranje boljeg i prosperitetnijeg društva.

“Još jednom ukazujem na samu važnost radničkih prava i upućujem iskrene čestitke povodom Prvog maja”, naveo je Živković.

Poslanik i generalni sekretar Demokratske Crne Gore, Boris Bogdanović, kazao je da je ovaj praznik simbol radničke solidarnosti, borbe za prava radnika i bolje uslove rada.

„Principi i načela radničkog aktivizma su načela koja društvo vode ka boljoj budućnosti. Upravo zbog toga prioriteti Demokratske Crne Gore su stvaranje još povoljnijeg radnog i poslovnog ambijenta, kao i omogućavanje svim građanima naše zemlje da od svoga rada obezbijede egzistenciju svoje porodice”, naveo je Bogdanović.

Predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP), Vladimir Joković, rekao je da je praznik rada uvijek bio simbol borbe za radnička prava, kako bi, zahvaljujući svom radu, živjeli životom dostojnim čovjeka.

“Ipak, moramo biti svjesni činjenice da su pred nama brojni izazovi na putu ostvarivanju punih prava radnika i zato je važno nastaviti i raditi na poboljšanju statusa radnika, osiguravanju većeg broja kvalitetnih radnih mjesta, većih primanja, kao i zaštite od diskriminacije i iskorišcavanja“, poručio je Joković.

On smatra da je budućnost Crne Gore u rukama radnika, a današnji praznik prilika za zajedničko angažovanje u cilju postizanja boljih rezultate koji će osigurati bolje sjutra.

Ministarka kulture i medija, Tamara Vujović, kazala je da samo zadovoljan radnik donosi opšti društveni napredak i podsjetila na važnost njihove borbe za pravedne uslove rada, dostojanstvene plate i sigurnost na radnom mjestu.

„Želim da prenesem poruku da smo svi na istoj strani i da ćemo zajedno sa svim našim socijalnim partnerima u budućnosti nastaviti da radimo zajedno, stvarajući zdrave temelje za unaprijeđenje socio-ekonomskog položaja svih zaposlenih u kulturi, te da ćemo transparentnim i širokim konsultativnim i inkluzivnim procesima raditi na suzbijanju diskriminacije i razlika među djelatnicima“, navela je Vujović.

Ministar odbrane Dragan Krapović, rekao je da Međunarodni praznik rada treba da bude podsjetnik da samo bezbjedni i zadovoljni pojedinac, koji dostojanstveno i slobodno uživa zagarantovana prava, može doprinijeti napretku društva u cjelini.

„Prvomajski praznik simbol je radničke solidarnosti, borbe za prava radnika i bolje uslove rada, a moj prioritet kao ministra odbrane upravo je poboljšanje uslova života i rada svakog zaposlenog u sistemu odbrane. Naša dužnost, kao društva u cjelini, jeste da prepoznamo značaj zadovoljnog radnika, jer samo kao takav može doprinijeti napretku države“, naveo je Krapović.

Predsjednica Skupštine Glavnog grada, Jelena Borovinić Bojović, poručila je da bez napornog rada nema i ne može biti nikakvog napretka, ni na ličnom, ni na društvenom planu.

„Položaj radnika još nije na nivou kojim bismo mogli da budemo potpuno zadovoljni, ali nesporna je činjenica da smo na dobrom putu. To znači da uz posvećen rad sasvim sigurno stižemo do ciljeva koji su na kraju tog puta“, kazala je Borovinić Bojović.

