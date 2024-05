Uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Službenici policije, u sklopu represevnih akcija prema operativno interesantnim osobama, uhapsili su dvije osobe.

Iz Uprave policije rekli su da su njihovi službenici u utorak pretresli objekte koje koriste članovi organizovanih kriminalnih grupa, kao i operativno interesantna i sa njima povezane osobe, na nekoliko lokacija na teritoriji opština Bar, Ulcinj i Tivat.

„Sveukupne aktivnosti policije na jugu Crne Gore rezultirale su hapšenjem dvije osobe“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, prilikom pretresanja stana i drugih prostorija koje koristi ruski državljanin Y.B. (69), u mjestu Komarno u Baru, u stanu su zatečeni S.L. (32) i V.T. (49).

„Kod S.L. policija je pronašla dva pištolja u ilegalnom posjedu i on je po nalogu tužioca uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je tom prilikom radi detaljnijih provjera privremeno oduzeto specijalno vozilo Toyota Land Cruiser 300, kao i ručni sat marke Rolex.

Policija je u Ulcinju pretresla prostorije koje koristi N.K. (55) iz Njemačke, sa privremenim boravkom u Ulcinju.

Navodi se da je policija u tim prostorijama u posebno izgrađenom skrivenom sefu, pronašla dva komada vatrenog oružja, brušenog fabričkog broja, oba marke CZ, model M70, kalibra 7,65 milimetara (mm), kao i 32 komada pištoljske municije istog kalibra.

Iz policije su kazali da je sa događajem upoznat tužilac koji će se izjasniti o eventualnoj kvalifikaciji krivičnog djela.

Oni su rekli da prilikom pretresa u stambenom objektu zatečen E.R. (29) iz Berana, kod kojeg je pronađeno manje pakovanje marihuane, i protiv njega biće podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Službenici policije su tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi B.B. (19) u Tivtu, pronašli i oduzeli četiri manja pakovanja sa sadržajem praškaste bijele materije za koju se sumnja da je kokain.

„B.B. je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici u Tivtu uhapsili i tri osobe kod kojih su pronađene manje količine marihuane i procesuirali ih zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

„Službenici Uprave policije nastavljaju odlučnu borbu i intenzivne aktivnosti na svim nivoima, u cilju sprečavanja, otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih djela i stvaranja povoljnog bezbjednosnog ambijenta za građane na teritoriji Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

