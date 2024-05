Uhapšen po potjernici beogradskog Interpola

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su u Podgorici državljanina Srbije M.T. (41) kojeg potražuje beogradski Interpol.

Iz Uprave policije rekli su da su akciju izveli u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i Grupe za međunarodne ciljane potrage Odjeljenja za međunarodnu operativnu policijsku saradnju INTERPOL – EUROPOL – SIRENE.

“M.T. se potražuje na međunarodnom nivou od NCB Interpol-a Beograd radi vođenja krivičnog postupka zbog krivičnog djela prevara u produženom trajanju”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će M.T. u zakonskom roku biti sproveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici, radi određivanja ekstradicionog pritvora.

