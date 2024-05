Medojević: Vrijeme je za brigu za opšte dobro

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je vrijeme za političku odgovornost, ljudsko dostojanstvo i brigu za opšte dobro, ocijenila je predsjednica Banke hrane, Marina Medojević.

Ona je, povodom obilježavanja Međunarodnog praznika rada, kazala da Crna Gora ima veliki broj nezaposlenih, kao i da ih je kod Zavoda za zaposljavanje (ZZZ) registrovano preko 37 hiljada ili 13,27 odsto.

„Mnogi analitičari smatraju da ih je još toliko koji se ne prijavljuju, jer nemaju nadu da će posredstvom te ustanove doći do posla, a nijesu stimulisani na javljanje novčanom pomoći, osim za pripadnike velikih sistema koji su nestali u tranzicionom periodu“, navela je Medojević u saopštenju.

Ona je podsjetila da je u pripremi Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti, u šta javnost nema uvid, zbog čega izostaju javne rasprave, okrugli stolovi i sučeljavanja.

„Najgore od svega je što oni koji žive u nemaštini i izloženi su gladi, nemaju način da utiču na donosioce odluka. Od oko 140 hiljada zvanično priznatih siromašnih u državi, svega 19,4 hiljade ostvarije pravo na materijalno obezbjeđenje porodice, odnosno jedino socijalno davanje namijenjeno siromašnima, koje je izuzetno nisko i kreće se od 86 do 167 EUR. Od toga se ne može živjeti ni sedmicu, a ne mjesec“, rekla je Medojević.

Ona je dodala da su ljudi u svakodnevnoj borbi za opstanak i da nemaju vremena za se bore za svoja prava na ulici.

„Čak se ni socijalni radnici Centra za socijalni rad, koji su u direktnom kontaktu sa ugroženima, ne konsultuju u kreiranju socijalne politike. Socijalnu politiku države, glavnog grada, a moguće je i ostalih lokalnih samouprava ne kreira resorni sekretarijat prema potrebama ugroženih, već sprovodi politiku kreiranu sa vrha“, upozorila je Medojević.

Ona je navela da se u evropskim državama 1. maj koristi da se nadležnima skrene pažnja na prava zaposlenih, što uglavnom daje rezultate, dok u Crnoj Gori nema bitnijih promjena.

„U našoj državi nadležni ne spominju siromaštvo zaposlenih i nepravedno i neprimjereno visoko zapošljavanju u javnoj upravu. Socijalni stanovi, kao način smanjenja siromaštva socijalno ugroženih, nijesu u fokusu kreatora javih politika, a socijalna penzija još nije zaživjela“, rekla je Medojević.

Ona je saopštila i da Narodna kuhinja glavnog grada, uprkos postojanju izgrađenog objekta sa opremom za pripremu obroka, nije u funkciji.

„Gotovi obroci se kupuju i dopremaju u objekat Narodne kuhinje i tu dijele, čime se umanjuje mogućnost da svi gladni imaju barem siguran obrok dnevno. Socijalno ugroženi nemaju besplatan javni prevoz pa su tako otežane mogućnosti da i oni, koji steknu pravo na obrok, dolaze po njega i odu po pomoć koje im NVO omogućavaju“, kazala je Medojević.

Ona je podsjetila i da svako treće dijete živi u zoni siromaštva, a država i lokalne samopurave nikako da prema dohodovnom cenzusu domaćinstva u kojem žive, kroje socijalnu politiku.

„Zaboravljena su obećanja da će se skupi automobili prodati, a novac upotrijebiti za poboljšanje socijalnog statusa najugroženijih“, zaključila je Medojević.

