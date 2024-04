Primorac startovao pobjedom

Podgorica, (MINA) – Vaterpolisti Primorca ostvarili su pobjedu na startu finalne serije prvenstva Crne Gore.

Primorac je večeras u Herceg Novom, u prvom meču finala, pobijedio Jadran 9:6.

Gosti su poveli na startu 2:0, vodili su i 3:1, ali je Jadran uspio da preokrene i povede 5:4, sredinom treće četvrtine.

Ostatak meča pripao je gostima, koji su preokrenuli na 6:5 i do kraja došli do pobjede.

Kotorski do pobjede vodili Nemanja Vico i Đorđije Stanojević sa po tri, Marko Mršić je postigao dva, a jedan Nikola Marković.

U ekipi Jadrana najboolji je bio Dmitri Kolod sa tri gola, dok su se po jednom upisali Uroš Vučurović, Danilo Radović i Matej Čaraj.

U finalu igra se na tri pobjede.

Naredni meč na programu je 7. maja u Kotoru.

