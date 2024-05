Mujović: Tražiću smjenu odgovornih ako ne budu radili na valjan način

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović najavio je da će, u slučaju da rukovodstva Elektroprivrede (EPCG) i Željezare ne budu radili svoj posao na valjan način, zahtijevati personalnu odgovornost.

On je u intervjuu CDM-u kazao da unutrašnja organizacija EPCG i Željezare mora biti najbolja moguća, kako bi se izbjeglo da bilo kakav propust onemogući obavljenje aktivnosti, a na bazi kojih zaposleni ostvaruju lični dohodak.

“U slučaju da rukovodstva EPCG i Željezare ne budu radila svoj posao na valjan način, najavljujem da ću zahtijevati personalnu odgovornost”, poručio je Mujović.

On je, komentarišući situaciju u Željezari, rekao da je Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup kapaciteta Kovačnice i Čeličane, nakon dva neuspješna javna poziva, dala preporuku da se počnu pregovori sa svim kompanijama koje su izrazile spremnost za poslovnu saradnju.

Pregovori bi trebalo da počnu 8. maja.

“U ponedjeljak sam imao radni sastanak sa predstavnicima menadžmenta kompanije od kojih sam tražio jasan biznis plan i precizne rokove za njegovu realizaciju, kako se u narednim mjesecima, bez obzira na ishod pregovaračkog postupka, ne bi desila situacija da radnici Željezare štrajkuju i traže ono što im po zakonu pripada”, naveo je Mujović.

On je, na pitanje da li je poslovanje Solar gradnje ugroženo i da li ta kompanija ima budućnosti, odgovorio da ta firma ima perspektivu u slučaju da svi rade ono za što su plaćeni.

“Menadžment mora biti aktivan na tržištu i preko odgovarajućih službi promovišu građanstvu ugradnju solarnih panela i benefite koje mogu očekivati od tog projekta. Moraju voditi računa o nabavkama i korišćenju optimalnog broja zaposlenih, dok radnici treba da instalirati najmanje četiri megavata (MW) solarnih panela na mjesečnom nivou”, saopštio je Mujović.

On je upozorio da svaka devijacija od navedenog ruši profitabilnost kompanije i dovodi u pitanje njen opstanak.

“Ministarstvo će pratiti aktivnosti i biti u direktnom kontaktu sa najodgovornijim u kompaniji”, dodao je Mujović.

On je potvrdno odgovorio na pitanje da li politika i dalje vodi glavnu riječ u kompanijama energetskog sektora i koliki to problem stvara kada govorimo o njihovoj budućnosti.

“Vrlo jasan odgovor, da. Politika i dalje ima uticaja na poslovanje kompanija energetskog sektora i biće tako sve dok i jedan član menadžmenta bude biran po partijskom ključu. Moj cilj, kao ministra, je da proces pune profesionalizacije zaživi što prije, ali realnost i inertnost procesa upućuju da se isto ne može desiti tako brzo“, naveo je Mujović.

On je dodao i da mnogo političkih subjekata u vlasti znači mnogo zahtjeva, borbu za zadovoljene političkih aspiracija i udaljavanje od principa meritokratije.

