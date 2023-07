Povoljne okolnosti za ubrzanje pristupanja Crne Gore EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora bi, ukoliko ne posustane u reformama i u narednih nekoliko mjeseci ispuni privremena mjerila iz oblasti vladavine prava, mogla privremeno da zatvori deset poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), kazao je šef misije Crne Gore pri Uniji, Petar Marković.

On je rekao da su razgovori pedsjednika države Jakova Milatovića sa zvaničnicima EU i NATO, tokom njegove prve zvanične posjete Briselu, poslužili da, nakon višemjesečnog zatišja u odnosima na najvišem nivou, iz Crne Gore bude poslata jasna poruka o novom elanu i legitimitetu za nastavak i ubrzanje rada na dovršetku reformi u oblasti vladavine prava.

Te reforme će, kako je naveo Marković, omogućiti da se sa evropskog puta Crne Gore konačno podigne rampa koja je godinama sprečavala privremeno zatvaranje preostalih pregovaračkih poglavlja.

Marković je za časopis Eurokaz, koji izdaje Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore, kazao da su dobro poznate okolnosti na domaćem planu onemogućavale da se to desi ranije.

“U međuvremenu je politički sistem primjerom predsjedničkih izbora nastavio proces demokratske konsolidacije i sazrijevanja, što čini da danas iz Brisela Crna Gora, umjesto pretjerano nazvane „rak rane Evrope“, mnogo više liči na melem za region opterećen protestima, bilateralnim sporovima, i susjedima koji još uvijek nisu bezrezervno stali u zaštitu zajedničke vanjske i bezbjednosne politike EU”, rekao je Marković.

On je kazao da je posjeta Milatovića bila idealna prilika za detaljnije razgovore o planu i dinamici reformi u narednom periodu.

Prema riječima Markovića, još važnije od toga je da je od zvaničnika EU dobijena garancija da će u međusobnim odnosima važiti princip „više za više“.

“Ukoliko Crna Gora u narednih nekoliko mjeseci ispuni privremena mjerila iz oblasti vladavine prava, i to učini brzo, efikasno, i uz jasnu demonstraciju da je njena politička elita spremna da zrelo postavi prioritete i postigne neophodne kompromise bez obzira na izborna iskušenja političke borbe i koaliranja, možemo očekivati da će se to jasno konstatovati u godišnjem izvještaju EK, te da ćemo ubrzo zatim moći ponovo privremeno zatvarati preostala poglavlja”, naveo je Marković.

On je rekao da je procjena partnera u Briselu da bi čak deset poglavlja moglo da bude zatvoreno ukoliko nosioci reformi u njima ne posustanu i nastave da ih drže usklađena sa uvijek mijenjajućom pravnom tekovinom Unije.

Ako se do kraja godine odblokira proces, prema riječima Markovića, svi službenici koji su na ovaj ili onaj način zaslužni za taj vrijedan posao dobiće davno zasluženu satisfakciju.

“Ona neće izostati ni za građane koji u ogromnoj većini očekuju krupne korake ka članstvu, jer bi se zatvaranjem velikog broja poglavlja zadao ritam koji u svega nekoliko godina vodi do zaključenja cjelokupnih pregovora o članstvu”, naveo je Marković.

On je kazao da je posebno za elan male, ali motivisane državne administracije, važno da se to zaista i desi, ističući da brojni resori već bar pet godina rade u sjenci nedostatnih rezultata u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Marković je istakao da je pred Crnom Gorom, možda i posljednji put, prilika da dramatično odskoči u odnosu na region kada je u pitanju ritam koračanja ka EU.

Kako je naveo, ako dovršetkom domaćeg zadatka u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, prvenstveno imenovanjima nosilaca pravosudnih funkcija u Skupštini, Crna Gora zasluži Međuvladinu konferenciju na kraju godine, država će povratiti puno pravo da donosioce odluka u glavnim gradovima Unije podsjeti na princip regate i zahtijeva da se u njihovim razmatranjima o proširenju težište premjesti sa začelja kolone na njeno čelo.

“Drugim riječima, umjesto prvenstvenog bavljenja potencijalnim i tek nazvanim kandidatima, punu pažnju bi tražila predvodnica pregovora nestrpljiva da započne razgovore o pomalo zaboravljenom 34. poglavlju: koliko parče kolača možemo da očekujemo iz EU budžeta kao prva naredna članica”, rekao je Marković.

