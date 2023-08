Poslanički klub PES-a o sastavu nove vlade

Podgorica, (MINA) – Poslanički klub Pokreta Evropa sad (PES) raspravljaće danas o predlogu mandatara Milojka Spajića za formiranje nove vlade.

Iz PES-a su u četvrtak kazali da su dogovorili većinu sa Demokratama, Civisom, partijama manje brojnih naroda, a nadaju se i sa Socijalističkom narodnom partijom i Ujedinjenom Crnom Gorom.

Predsjednik države Jakov Milatović je 10. avgusta predložio Spajića za mandatara, navodeći da su ga podržali politički subjekti koji u zbiru imaju 44 poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore.

Glavni odbor PES-a u subotu će raspravljati o predlogu Spajića za formiranje nove vlade.

