Popović: Pošten završetak izbornog procesa zajednička obaveza

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora pozvala je sve njihove članove i simpatizere da na ponovljenim izborima na jednom biračkom mjestu na Cetinju glasaju za izbornu listu koalicije Hrabro se broji.

Kandidatkinja za poslanicu koalicije Hrabro se broji, Zdenka Popović, kazala je da je pošten, fer i demokratski završtetak izbornog procesa zajednička obaveza.

Crnoj Gori je, kako je rekla, prijeko potrebna hitna stabilizacija političkih prilika i funkcionalnost njenih institucija, a ne usložnjavanje konstituisanja nove zakonodavne i izvršne vlasti.

“Demokratska Crna Gora poziva sve naše članove i simpatizere da na ponovljenim izborima na Cetinju glasaju našu izbornu listu Hrabro se broji, pod rednim brojem 13, jer mi nemamo namjeru biti dio izbornog inžinjeringa na bilo čiju štetu”, navodi se u saopštenju.

