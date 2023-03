Popović: Bečić u drugom krugu pobjeđuje Đukanovića

Podgorica, (MINA) – Kandidat Demokratske Crne Gore za predsjednika države Aleksa Bečić u drugom krugu izbora sigurno će pobijediti lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, ocijenila je poslanica Demokrata Zdenka Popović.

Ona je kazala da je Crna Gora pred istorijskom šansom da konačno uđe u period stabilizacije prilika i snažnije demokratizacije društva.

“Ovih dana nema dileme oko toga da je kandidat koji je spreman da objedini građansku Crnu Goru Bečić, jedini koji u drugom krugu sigurno pobjeđuje personifikaciju tridesetogodišnje autokratije – Đukanovića”, rekla je Popović.

Ona je navela da su bezbroj puta ukazivali da Crnoj Gori, iznad svega, treba predsjednik sa političkim iskustvom i čovjek koji se dokazao kao političar.

“Koji uspjehe nije gradio na neistinama i podjelama i istinski je kandidat koji može biti predsjednik svih građana”, dodala je Popović.

Bečić je, kako je kazala, nepristrasnost pokazao kao predsjednik Skupštine, gdje je državničkim odnosom pokazao kako se upravlja najvišim zakonodavnim domom.

Popović je rekla da su upravo zbog toga čast i poštenje, integritet i dostojanstvo najbolja predsjednička kampanja Bečića.

“A to ovih dana mnogima smeta jer, očigledno, “čast” je riječ koju rijetki na crnogorskoj političkoj sceni mogu izgovoriti, a da to, već u trenutku izgovaranja, ne dobije ironijski prizvuk”, kaže se u saopštenju.

Bečić je, kako je navela Popović, čovjek koji se iz Crne Gore i u Crnoj Gori decenijama borio protiv prethodnog režima, koji nije otišao iz zemlje kad je bilo najteže, već je zajedno sa svojim narodom dijelio sudbinu države.

Ona je kazala da su analize javnog mnjenja jasne i da svaki crnogorski građanin zna da je Bečić jedini koji može obezbijediti objedinjavanje građanskih i progresivnih snaga radi snažnijeg koračanja ka porodici evropskih zemalja, uz uvažavanje svih kolega.

“Zato jasno je da će dokazani državnik i čovjek kojeg tokom političke karijere nije bilo moguće ukaljati, kao predsjednik biti dostojan predstavnik svih građana Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

