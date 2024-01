Popa: Finalizovanje imenovanja u pravosuđu prioritet

Podgorica, (MINA) – Finalizovanje imenovanja u pravosuđu i brzo napredovanje u ispunjavanju prelaznih mjerila trenutno su glavni prioriteti Crne Gore, kazala je ambasadorka Evropske unije (EU) u Podgorici Oana Kristina Popa.

Ona je, na predstavljanju prioriteta belgijskog predsjedavanja EU u narednih šest mjeseci, navela da se jutros sastala sa premijerom Milojkom Spajićem i da su imali jako dobru diskusiju u vezi sa prioritetima Crne Gore i putem države ka Uniji.

„Imamo novi momentum u proširenju EU, takođe i dosta posla ispred sebe”, rekla je Popa novinarima u Podgorici.

Ona je kazala da se nadaju da će Crna Gora ostvariti značajan napredak do kraja belgijskog predsjedavanja.

“Takođe, uz novi momentum u procesu proširenja, imamo i novi instrument za Zapadni Balkan – Plan rasta, koji je predsjednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen najavila krajem oktobra”, dodala je Popa.

U procesu proširenja, kako je navela, izuzetno je važan i rad država kandidata za članstvo u EU.

„Trenutno, glavni prioritet Crne Gore je finalizovanje imenovanje u pravosuđu, prelazna mjerila i reforma u toj oblasti. Ako bi to moglo da bude urađeno u nekoliko narednih mjeseci, onda bismo imali jako dobru perspektivu od juna pa na dalje“, kazala je Popa.

Prema njenim riječima, cilj je da se počnu zatvarati poglavlja.

„Imamo puno posla i važno je da ništa ne skreće pažnju sa tih zadataka. Imamo dobar predosjećaj i radujemo se saradnji sa belgijskim predsjedavanjem“, istakla je Popa.

Ambasadorka Belgije za Srbiju i Crnu Goru, Keti Bugenhaut, kazala je da će predsjedavanje njene zemlje Savjetom EU biti dinamično.

„Devetog jula imaćemo izbore za Evropski parlament (EP), što znači da cijela legislativna agenda, koja je pred članovima EP, mora da bude završena do kraja marta“, navela je Bugenhaut.

Ona je rekla da su prioriteti belgijskog predsjedavanja zaštita građana, jačanje ekonomije i priprema za budućnost.

Proširenje je, kako je istakla Bugenhaut, postavljeno na vrh liste prioriteta.

„Što se proširenja tiče, radujemo se predanom stavu koji vidimo u novoj Vladi Crne Gore. Planiramo veći broj sastanaka, počev od kraja januara, kako bismo unaprijedili proces pridruživanja Crne Gore“, navela je Bugenhaut.

Ona je poručila da od Crne Gore imaju velika očekivanja.

„Vi ste jedina država koja pregovara sa svim otvorenim poglavljima i treba da vidimo da li ćemo, zajedno sa EK i EP, pronaći priliku da zatvaramo neka poglavlja“, kazala je Bugenhaut.

Upitana šta bi trebalo da budu prioriteti u radu Vlade u cilju što bržeg pristupanja Crne Gore EU, ona je rekla da uvijek oklijeva da definiše prioriteti druge izvršne vlasti.

„Vidim u ovoj Vladi ogromnu količinu entuzijazma i ambicje da se unaprijedi ekonomska situacija. U Vladi vidim iskrenu želju da ostvari napredak u pristupanju EU, što pozdravljamo i podržavamo vašu vladu po tom pitanju“, naglasila je Bugenhaut.

Crna Gora je, kako je ocijenila, za dva mjeseca postigla mnogo stvari u oblasti vladavine prava.

Bugenhaut je, odgovarajući na pitanje novinara, rekla da se prioriteti neće mijenjati i da je proširenje na vrhu liste prioriteta.

Proširenje, kako je dodala, podrazumijeva da se dobije bolja i sigurnija EU.

„Proširenje je proces koji je odavno trebalo da se desi i mora da se desi, ali u odgovarajućim okolnostima i kada države ispune objektivne kriterijume“, dodala je Bugenhaut.

Na pitanje da li je zabrinuta zbog potencijalnog uticaja Rusije kroz koaliciju Za budućnost Crne Gore, ona je odgovorila da je Crna Gora demokratska država.

“Vaša država je demokratska i, ako ste snažno demokratska zemlja, možete se suočiti sa svim situacijama”, dodala je Bugenhaut.

