Ponovno glasanje na jednom biračkom mjestu na Cetinju 8. jula

Podgorica, (MINA) – Glasanje na biračkom mjestu Lovćenski partizanski odred II biće ponovljeno 8. jula, odlučila je izborna komisija Prijestonice.

Ustavni sud je usvojio žalbu Socijaldemokratske partije (SDP) protiv rješenje Državne izborne komisije i naložio Izbornoj komisiji Cetinja da ponovi parlamentarne izbore na pomenutom biračkom mjestu.

SDP je žalbu podnio zbog, kako su kazali, nepoklapanja broja kontrolnih listića sa brojem birača koji su identifikovani u izvodu iz biračkog spiska da su glasali.

Ustavni sud je tri žalbe SDP-a odbio kao neosnovane.

