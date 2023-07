Polović: Razvijamo mehanizme za siguran sajber prostor

Podgorica, (MINA) – Crna Gora radi na uspostavljanju sistema ranog upozorenja za blagovremeno otkrivanje i reagovanje na sajber prijetnje, kazao je generalni direktor za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise u Ministarstvu javne uprave (MJU), Dušan Polović.

Polović je, tokom posjete Vašingtonu, govorio na konferenciji „Zapadni Balkan: Transatlanska i regionalna saradnja – izgradnja snažnijih saveza”, u organizaciji Transatlantske liderske mreže.

Polović je kazao da MJU preduzima sve neophodne korake i razvija mehanizme kako bi se osigurao siguran sajber prostor.

“Naš prioritet je jačanje svijesti o značaju sajber bezbjednosti u cijelom društvu. Kroz obrazovanje i jačanje kapaciteta, stvaramo osnovu koja će nam omogućiti da odgovorimo na sve sajber prijetnje”, rekao je Polović.

On je najavio da Crna Gora radi na uspostavljanju sistema ranog upozorenja za blagovremeno otkrivanje i reagovanje na sajber prijetnje.

“Naš cilj je da razvijemo efikasne mehanizme za zaštitu naše infrastrukture i osiguramo stabilan i siguran sajber prostor za sve građane Crne Gore”, kazao je Polović.

On je istakao da je Crna Gora posvećena putu ka Evropskoj uniji, kao i partnerstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i transatlantskim partnerima.

“Bilateralni odnosi i međusobna saradnja Crne Gore i SAD-a uvijek su bili na zavidnom nivou i kontinuirano gradimo prijateljske veze”, rekao je Polović.

On je podsjetio da su prošle godine, nakon sajber napada na vladinu IT infrastrukturu, SAD dale snažnu i konkretnu podršku Crnoj Gori.

“Ovo je i najbolji primjer naše kvalitetne međunarodne saradnje i čvrstog partnerstva. Sa ponosom ističem da se Crna Gora pridružila programu Evropske unije „Digitalna Evropa“, što je prekretnica i značajan korak na našem putu ka digitalnoj budućnosti i evropskim vrijednostima”, naglasio je Polović.

On je kazao da su u stalnoj komunikaciji i saradnji sa relevantnim institucijama EU, kao što je Agencija EU za sajber bezbjednost – ENISA.

