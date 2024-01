Živković: Unutarpartijski izbori prilika da pokažemo snagu i jedinstvo DPS-a

Podgorica, (MINA) – Unutarpartijski izbori prilika su da Demokratska partija socijalista (DPS) pokaže snagu i jedinstvo stranke, kazao je kandidat za predsjednika DPS-a Danijel Živković.

On je, na partijskom skupu u Kotoru, rekao da je u izazovnim vremenima, kada se crnogorsko društvo suočava sa brojnim preprekama, posebno važno da se članovi DPS-a ujedine i pokažu snagu i odlučnost, jer to treba Crnoj Gori.

Živković je kazao da Kotor, sa bogatim istorijskim i kulturnim nasljeđem, zaslužuje vlast koja će cijeniti i unapređivati njegove vrijednosti.

„Nažalost, trenutna vlast Demokrata pokazala je da nije dorasla zadatku. Umjesto da promoviše razvoj i prosperitet grada, svjedoci smo stagnacije i propuštenih prilika“, rekao je Živković, saopšteno je iz DPS-a.

On je istakao da neće ustuknuti pred preprekama niti se skloniti protivnicima i da je sada pravo vrijeme da izađu na teren i pobijede.

Prema riječima Živkovića, pokazali su da DPS ostaje lojalan svojim idejama, vrijednostima i viziji evropske Crne Gore, bez obzira da li djeluje iz vlasti ili iz opozicije.

„Unutarpartijski izbori su prilika da pokažemo snagu i jedinstvo naše partije“, rekao je Živković.

Kako je kazao, on se borim za DPS sa bilo kog mjesta, jer je ponosan što je dio te partije.

„Oni koji su ostali uz nas su dokaz da ništa ne može uticati na njihovu posvećenost i zahvaljujući njima DPS postoji i biće najjači politički subjekt na narednim izborima”, kazao je Živković.

On je dodao da na temeljima svega dobrog što je DPS izgradio, od obnove nezavisnosti do liderske pozicije u EU integracijama, rade na reorganizaciji partije, buđenju nove energije i afirmaciji stručnih i odgovornih, posebno mladih ljudi.

“Vjerujem da DPS sa svojim kadrovima može donijeti novi impuls Kotoru i zato vrlo spremni i optimistični čekamo nastupajuće lokalne izbore u ovom gradu”, zaključio je Živković.

