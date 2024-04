URA samostalno na izborima u Budvi, Rađenović nosilac liste

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA nastupiće samostalno na predstojećim lokalnim izborima u Budvi, zakazanim za 27. maj, a nosilac liste biće Blažo Rađenović.

Iz te partije su poručili da moraju Budvi vratiti mjesto koje joj pripada.

“Potrebna nam je stabilna opštinska vlast i ozbiljan pristup kako bi „Kraljica Mediterana“ zasijala svojim punim sjajem“, kazali su iz GP URA.

Kako su naveli, jasno je da se Budvom mora drugačije upravljati u narednom periodu.

„Imamo jasan program i plan kako da razvijemo Budvu, pristupaju nam ljudi od kredibiliteta i integriteta, voljni da daju svoj doprinos na tom putu“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će lista GP URA okupiti veliki broj istaknutih Budvanki i Budvana, koji su spremni da drugačije rade u odnosu na prethodni period.

