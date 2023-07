ZBCG: Spremni smo za razgovore sa PES-om

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) spremna je za razgovore o formiranju nove vlade, sa Pokretom Evropa sad (PES) i ostalim političkim subjektima, saopštili su iz te koalicije.

Iz ZBCG su pozdravili proglašenje konačnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora koji su održani 11. juna.

Oni su zahvalili svim građanima na učešću na izborima i doprinosu demokratskom procesu.

„Na osnovu konačnih rezultata izbora, sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je tridesetavgustovska društveno – politička većina definitivno odnijela ubjedljivu pobjedu“, kaže se u saopštenju.

Iz ZBCG su naveli da su izborne liste koje su osnovale većinu 30. avgusta 2020. godine, kao i one koje su iz nje nastale, osvojile zbirno 50 mandata u novom sazivu Skupštine.

Iz te koalicije su kazali da je to snažan doprinos naroda demokratskim procesima koji su započeti prije tri godine.

„Uvažavajući činjenicu da je PES osvojio prvo mjesto u rezultatskom bilansu, a imajući u vidu da je njihov lider Milojko Spajić najavio da će razgovore o formiranju nove vlade započeti odmah po objavljivanju konačnih rezultata, obavještavamo javnost i kolege, da je naša koalicija otvorena i spremna za razgovore sa PES-om i ostalim političkim subjektima“, naveli su iz ZBCG.

Koalicija ZBCG, kako se dodaje, ostaje privržena principu neporecivosti i neprikosnovenosti izborne volje, kao i drugim političkim standardima na osnovu kojih se formira vlast u razvijenim demokratijama, a koje afirmiše i Ustav Crne Gore.

„Dijelimo uvjerenje da je za političko-ekonomsku stabilnost na unutrašnjem planu i evropske integracije na spoljnom planu – najvažnije da sprovedemo volju naroda, uz ideju inkluzije i integracije“, kaže se u saopštenju.

Iz ZBCG su kazali da očekuju najavljeni poziv na razgovore.

„Spremni da pružimo optimalan doprinos u anticipaciji političke, ekonomske i bezbjednosne stabilnosti Crne Gore“, poručili su iz ZBCG.

