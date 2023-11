Spajić: Održavanje popisa u interesu države, Vlade i cijelog društva

Podgorica, (MINA) – Održavanje popisa stanovništva u interesu je države, Vlade i cjelokupnog društva, kazao je premijer Milojko Spajić, navodeći da odlaganje popisa može izazvati nove troškove i da zbog toga svi moraju pokazati visok stepen odgovornosti.

Spajić je danas održao drugi krug konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih stranaka, nevladinih organizacija i vijeća manje brojnih naroda, kao i predstavnicima Uprave za statistiku, u cilju iznalaženja najboljeg modela za sprovođenje popisa koji je zakazan za 30. novembar.

On je istakao da je sprovođenje popisa važno zbog donošenja strateških odluka za dalji razvoj Crne Gore i da je njegovo održavanje u interesu države, Vlade i cjelokupnog društva.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da je potrebna efikasnost, ali ne na uštrb kvaliteta.

„Jedna od okolnosti koja se mora imati na umu to je da odlaganje Popisa može izazvati nove troškove, posebno zbog fiskalnog trenutka u kome se Crna Gora nalazi. U tom smislu svi moramo pokazati visok stepen odgovornosti”, istakao je Spajić.

U saopštenju se navodi da su predstavnici Monstat-a na sastanku informisali učesnike o mogućnostima proširivanja popisnih komisija i izradi novog softvera za kontrolu procesa vodeći računa o zaštiti ličnih podataka.

„Predstavnici parlamentarnih partija, nevladinih organizacija i vijeća manje brojnih naroda iskazali su pozitivan stav prema otvorenosti Vlade za dijalog“, kaže se u saopštenju.

Oni su ukazali da je, između ostalog, prethodno potrebno riješiti pitanja koja se odnose na zaštitu podataka, kontrolu i inkluzivnost procesa.

„Konstatovana je potreba snažnije uloge Parlamenta u kontekstu formiranja radnog tijela za praćenje sprovođenja i jačanje povjerenja u sam proces“, navodi se u saopštenju.

