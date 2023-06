SDP podnio žalbu Ustavnom sudu

Podgorica, (MINA) – Socijaldemokratska partija (SDP) predala je danas žalbu Ustavnom sudu povodom odluka opštinskih i Državne izborne komisije o neponavljanju izbora na nekoliko biračkih mjesta, saopštili su iz te partije.

Iz SDP-a su zahvalili svim građanima koji su smatrali da ta partija treba da ima poslanike u Skupštini.

“Nažalost tih glasova nije bilo iznad cenzusa dovoljno više da se nadomjestile predizborne i izborne malverzacije i krađe”, navodi se u saopštenju SDP-a.

Iz te partije su kazali da njihovi pokušaji da pred nadležnim institucijama, opštinskim i DIK dođu do pravde nijesu urodili plodom.

Iz SDP-a su naveli da im ti pokušaji nijesu uspjeli jer su partijski predstavnici u komisijama o toj stvari odlučivali ne po pravdi i pravu, ne po potrebama demokratije regularnosti izbornih procesa, već po uskom partijskom interesu.

“Kršeći jasne zakonske norme koje obavezuju na ponavljanje izbora na pet izbornih mjesta”, dodali su iz SDP-a.

Kako su naveli, predstavnici NVO koji o toj stvari odlučuju nezavisno i nepristrasno poštujući jasne zakonske norme bili su u manjini.

“Ostala nam je mogućnost žalbe Ustavnom sudu kao konačnoj instanci i danas smo je iskoristili”, kazali su iz SDP-a.

Kako su rekli, o isttom ili sličnom slučaju Ustavni sud je odlučivao nakon izbora 2017. godine i tada na prigovor Demokratske stranke poništio izbore na biračkom mjestu.

Iz SDP-a su kazali da je, nezavisno od krajnje odluke Ustavnog suda i rezultata glasanja na biračkim mjestima gdje se ono eventualno ponovi, jasno da crnogorska politika i demokratski izborni proces nazaduje.

“Kupovina glasova za radna mjesta u državnim službama i preduzećima i slični partijski pritisci na egzistenciju ljudi, kao i direktna kupovina glasova novcem, uplivi i uticaji drugih država i njihovih medija obesmišljavaju normalnu izbornu konkurenciju političkih ideja i programa”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sada sasvim jasno da od obećanih reformi i promjena novih vlasti nema ništa više u odnosu na ranije.

“Takođe, glasanjem u izbornim komisijama i nezakonitim sprečavanjem ponavljanja izbora na pet biračkih mjesta, pokazalo se da DPS-u i drugim partijama koje se predstavljaju da žele blisku saradnju i jačanje pro suverenističkih i pro evropskih snaga nimalo nije do toga, već samo do potpune kontrole u cilju užih interesa i na tom dijelu političkog spektra”, navodi se u saopštenju.

Iz SDP-a su poručili da ih, ukoliko na kraju tog procesa ostanu bez parlamentranog statusa, to kao ni ranije neće pokolebati u daljem zalaganju za civilizacijske demokratske vrijednosti i principe i borbi za Crnu Goru sa više sloboda, pravde i solidarnosti.

