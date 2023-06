SD: Očekivana odluka Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Odluka Ustavnog suda o ukidanju izmjena Zakona o predsjedniku je očekivana, saopštile su Socijaldemokrate (SD) i pozvale nadležne da utvrde da li je u tim aktivnostima postojalo elemenata krivičnog djela.

Iz SD-a su kazali da je jednoglasna odluka Ustavnog suda očekivan i jedini logičan ishod, kako su rekli, farse kreirane od bivše parlamentarne većine kako bi, mimo Ustava, bila formirana vlast.

“Ono što smo sve vrijeme tvrdili, dok su pojedini pravnici iz 30-avgustovske većine bacali pod noge svoje fakultetske diplome, danas je potvrdila najviša državna instance”, kaže se u saopštenju.

Iz SD-a su rekli da je jasno da je neko sračunato, namjerno, ne bi li se domogao vlasti, napao ustavno uređenje Crne Gore i pokušao silom, bez potrebne većine, zakonom mijenjati Ustav.

“Srećom, ni gaženje Ustava tadašnjoj neskladnoj parlamentarnoj većini nije bilo dovoljno za formiranje vlasti – problem je ipak bio u njima samima”, rekli su iz SD-a.

Oni su kazali da su zadovoljni odlukom Ustavnog suda.

“Pozivamo nadležne državne organe da otvore istragu da li je u svim ovim aktivnostima postojalo elemenata krivičnog djela koje se odnosi na napad na ustavno uređenje i da, ukoliko se odgovornost utvrdi, odgovorna lica sankcionišu u skladu sa zakonima”, zaključuje se u saopštenju.

