Šaranović: SDT-u ćemo omogućiti pristup svim bazama MUP-a

Podgorica, (MINA) – Rukovodstvo Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) opredijeljeno je da stvori najbolje preduslove za ažurniji i efikasniji rad Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), kazao je resorni ministar Danilo Šaranović, navodeći da su stvorili preduslove da se tom tužilaštvu omogući pristup svim bazama podataka MUP-a.

Kako je saopšteno iz MUP-a, Šaranović je to kazao na sastanku sa šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag.

Na sastanku je poručeno da će dosadašnja kvalitetna i sadržajna saradnja MUP-a i Misije OEBS-a u Crnoj Gori biti osnažena kroz nove inicijative i projekte.

Šaranović je kazao da će poseban fokus biti na reformskim procesima u MUP-u, uz puno poštovanje operativne nezavisnosti Uprave policije.

“Pomoć Misije na planu izrade strategija, sprovođenja obuka i promocije policijskog zanimanja, bila je do sada od velikog značaja”, istakao je Šaranović i dodao da će posebnu pažnju u budućem periodu posvetiti unapređenju transparentnosti.

On je dodao da očekuje da će planirane reforme za rezultat imati postizanje punog povjerenja u integritet policijskih službenika.

“U tom cilju, prostor za saradnju između MUP-a i OEBS-a prepoznat je u potrebnom jačanju kapaciteta Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije i Odjeljenja za antikorupciju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sastanku iskazana čvrsta posvećenost borbi protiv trgovine ljudima, što potvrđuju nedavne policijske akcije u Tivtu.

“Sagovornici su istakli i da je od nemjerljivog značaja stvaranje pretpostavki za još snažniju borbu protiv svih oblika kirminaliteta, sa fokusom na organizovani kriminal”, dodaje se u saopštenju.

Šaranović je naglasio da je MUP već preduzeo potrebne korake kako bi unaprijedili saradnju tog Vladinog resora i SDT-a.

“Takvu tvrdnju temeljio je na najskorijem stvaranju preduslova da se, u skladu sa zakonom, omogući pristup svim bazama podataka MUP-a, što je odraz opredjeljenja novog rukovodstva ministarstva da se stvore najbolji preduslovi za ažurniji i efikasniji rad SDT-a”, rekli su iz MUP-a.

Šaranović je poručio da Misija OEBS-a može računati na punu otvorenost MUP-a u realizaciji zajedničkih aktivnosti.

“Imamo ambiciozan ali ostvariv cilj – da Ministarstvo učinimo spremnim da odgovori na sve bezbjednosne izazove savremene Crne Gore i sistem učinimo otpornim na sve vidove korupcije”, rekao je Šaranović.

Vag je kazala da će Misija nastaviti da podržava reformu policije, kao i transparentnost i odgovornost u sektoru bezbjednosti, te da će, na zahtjev MUP-a i Uprave policije, pružati podršku u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, trgovine ljudima i ekološkog kriminala.

Ona se, kako se navodi, složila da je potrebno pojačati unutrašnju kontrolu u policiji.

“Borba protiv organizovanog kriminala je ključna, a nulta tolerancija prema korupciji, jačanje integriteta i profesionalizma policije su veoma važni kako bi se osiguralo da policija ne pribjegava neprihvatljivim oblicima ponašanja“, kazala je Vag.

Ona je dodala da Misija podržava visoko obrazovanje u oblasti javne bezbjednosti u Crnoj Gori.

Misija će, kako je kazala, uskoro objaviti godišnje istraživanje percepcije javnosti o radu policije, koje ispituje stavove građana o njihovoj ličnoj bezbjednosti, korupciji, rodnoj ravnopravnosti i sveukupnoj reformi policije.

“Takođe, pokrenućemo kampanju podizanja svijesti o neophodnosti dobrovoljne predaje malokalibarskog i lakog oružja”, kazala je Vag i dodala da Misija takođe pruža podršku Komisiji za praćenje istraga o napadima na novinare.

