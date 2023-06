Rajnke: Što brže formirati vladu, ZBCG nam nije partner

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) očekuju što brže formiranje Vlade Crne Gore, koja će biti inkluzivna i privržena evroatlantskim vrijednostima i reformama, poručila je američka ambasadorka Džudi Rajzing Rajnke, navodeći da koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) nije partner Vašingtona.

Ona je u intervjuu za Glas Amerike upozorila na problem stranog uticaja i dezinformacija u Crnoj Gori i poručila da od nove vlade očekuje da nastavi da podržava Ukrajinu.

Rajzing Rajnke je istakla da je cilj da se što prije formira vlada.

“Ne bih se usudila predviđati kako će vlada da izgleda, ali znam da je to najvažnije pitanje s kojim se suočavaju oni koji su nedavno osvojili mjesta u novom parlamentu. Mislim da je sada cilj da se što brže formira vlada i da se osigura da ona jasno odražava mandat koji je narod Crne Gore”, kazala je Rajzing Rajnke.

Ona je rekla da u ovom trenutku ne može da kaže koga bi politički lideri mogli da uključe u formalne i neformalne razgovore.

“Mogu reći da se SAD nadaju i u potpunosti očekuju da će ovo biti vlada koja odražava evroatlantske vrijednosti koje su zastupale vodeće stranke, a pretpostavila bih da će u tom procesu biti inkluzivnosti kako bi, kada eventualna većina zauzme svoje mjesto u parlamentu, mogli brzo da napreduju u reformama za EU”, navela je Rajzing Ranke.

Prema njenim riječima, trenutno je važno da bude postignuto nekoliko ključnih mjerila za pristupanje EU za koje je potrebna kvalifikovana većina.

“To ne znači da svi moraju biti u vladi, ali znači da to treba da bude stabilna vlada, a zatim da opozicija bude konstruktivna i da prepoznaje svoju ulogu u pomaganju cijeloj zemlji da ide naprijed”, kazala je Rajzing Rajnke.

Ona je kazala da bilo kakvo nazadovanje trenutno nije korisno i da treba učiniti snažan zamah naprijed.

Na pitanje da li se nakon izbora sastajala s nekim od političkih lidera kako bi razgovarali o budućoj vladi, Rajzing Rajnke je kazala da se ona i njen tim sastaju redovno sa svim političkim ličnostima i da je to prirodan dio ambasadorskog posla.

“Tako sam se susrela s mnogo različitih ljudi, kako u javnom okruženju, tako i u nekoliko privatnih razgovora, da bih čula njihovo mišljenje, jer moj cilj je da razumjem Crnu Goru i uvjerim političke aktere da ćemo podržati svaku vladu koja je jasno utemeljena na evropskim vrijednostima i dijeli naše ideale”, kazala je ambasadorka.

Ona je rekla da koaliciju Za budućnost Crne Gore u Vašingtonu ne doživljavaju kao partnera.

Rajzing Rajnke je odbacila navode lidera ZBCG, koji su prethodno predvodili Demokratski front, da takav stav Amerike predstavlja miješanje u izbornu volju građana i suverenost Crne Gore, ocjenjujući ih “provokativnim” i “neutemeljenim”.

U slučaju Do Kvona, Rajnke je istakla da postoji zahtjev SAD za njegovo izručenje.

“Da, postoji zahtjev SAD za izručenje upućen Vladi Crne Gore, ali to moramo prepustiti organima za sprovođenje zakona jer je to pitanje sprovođenja zakona”, navela je Rajzing Rajnke.

Ona je kazala da ne zna šta da misli o tome što je ime Do Kvona odjednom postalo vrlo popularno u medijima.

“Nije mi imalo puno smisla. Ali znam da birači imaju želju i potrebu da nešto znaju. Mislim da bi birače zaista više zanimalo za što se stranke zalažu i što mogu dobiti od političkih stranaka, ko su politički lideri tih stranaka, što namjeravaju da učine, koje su njihove vrijednosti”, dodala je Rajzing Rajnke.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS