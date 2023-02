Popis stanovništa od 1. do 15. novembra

Podgorica, (MINA) – Popis stanovništva, domaćinstva i stanova biće održan od 1. do 15. novembra, odlučila je Vlada na današnjoj sjednici.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je na sjednici kazao da Vlada utvrđuje vrijeme sprovođenja popisa i referentni momenat.

On je podsjetio da je taj termin u skladu sa preporukom Ujedinjenih nacija za popis, koja predviđa da se sprovođenje popisa ne poklapa sa većim političkim događajima, poput državnih ili lokalnih izbora, ili kampanja, kojih neće biti na jesen.

„Novembar je optimalan rok, između ostalog, i iz razloga što je i 2003. godine kada je popis bio održan isto od 1. do 15. novembra“, rekao je Damjanović.

Vlada je usvojila i predlog odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije, u vezi sa situacijom u Bjelorusiji i umiještanosti te države u rusku agresiju na Ukrajinu.

Sjednica Vlade počela je minutom ćutanja zbog žrtava zemljotresa u Turskoj i Siriji.

Premijer Dritan Abazović je kazao da je ponosan što su crnogorski spasioci danas uspjeli da izvuku živu ženu iz ruševina.

“Ako smo spasili jedan život, kao da smo spasili cijeli svijet. Izražavam ponos i zahvalnost svim našim ljudima koji su tamo i nadam se da će uspjeti koliko-toliko da pomognu našim prijateljima u velikoj nevolji”, rekao je Abazović.

Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković Đurović, pozdravila je utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda i dodala da očekuje da će Ustavni sud biti kompletiran.

Ona je apelovala na poslanike da na sjednici parlamenta izglasaju sudije, ističući da je to izuzetno važno za evropski put.

