PES: Politička stabilnost će omogućiti dobijanje IBAR-a

Podgorica, (MINA) – Politička stabilnost omogućiće Crnoj Gori dobijanje izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) i nastavak unapređenja standarda građana, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te partije su poručili da će se, nakon konkretnih dosadašnjih rezultata Vlade i Skupštine, zalagati za stabilnost i posvećenost u daljem radu.

“Deblokiranje pravosudnih institucija, uvećanje minimalnih penzija i konkretna finansijska i logistička podrška međunarodnih partnera za jako kratko vrijeme, najbolja su preporuka da se sa posvećenim radom i isporukom rezultata mora nastaviti”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su istakli da, kada su kompletirane i funkcionalne institucije, ne postoji rizik za sprovođenje radnji ili zloupotreba, koje nijesu u skladu sa pravnim tekovinama.

Kako su rekli, politička stabilnost će omogućiti da osim uvećanih penzija, u obavezujućim rokovima, obezbijede najavljeno uvećanje minimalnih i prosječnih zarada.

“Nakon što smo dobili bespovratnu finansijsku podršku od Evopske komisije vrijednu oko 250 miliona EUR za nastavak gradnje autoputa, dobijanje IBAR-a i zatvaranje pregovaračkih poglavlja, doprinijeće da se standard građana Crne Gore dodatno unaprijedi”, naveli su iz PES-a.

Iz te partije su poručili da su svjesni odgovornosti, ali da su odlučni da realizuju sve što građani od njih očekuju.

