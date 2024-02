Odnosi Crne Gore i Litvanije primjer saradnje države kandidata i članice EU

Podgorica, (MINA) – Prijateljski odnosi između Crne Gore i Litvanije primjer su dobre saradnje države u pretpristupnim pregovorima i članice Evropske unije (EU).

To je ocijenjeno na sastanku predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Duška Stjepovića i ambasadora Litvanije u Crnoj Gori Eduardosa Borisovasa.

Kako je saopšteno iz Skupštine, na sastanku je konstatovano da Crna Gora i Litvanija imaju partnerski odnos u okviru savezništva u NATO, kao i konkretnu bilateralnu saradnju u oblasti odbrane.

„Ukazano je da je Crna Gora u potpunosti uskladila svoju spoljnu i bezbjednosnu politiku sa politikama NATO i Evropske unije“, kaže se u saopštenju.

Stjepović je čestitao Borisovasu stupanje na funkciju nerezidentnog ambasadora u Crnoj Gori, kao i predstojeći Dan nezavisnosti Litvanije.

On je istakao da parlament ima značajnu ulogu u ispunjavanju obaveza u procesu evropskih integracija.

Stjepović je informisao Borisovasa o nedavnim značajnim imenovanjima u pravosuđu i ocijenio da je Skupština Crne Gore postigla zapažene rezultate.

On je zahvalio na dosadašnjoj ekspertskoj podršci Litvanije Crnoj Gori.

Kako je rekao, nada se da će ta podrška biti nastavljena i u narednom periodu, koji je posebno značajan za Crnu Goru, koja se percepira kao prva naredna članica Evropske unije.

Borisovas je, kako se navodi, obećao bezrezervnu podršku Litvanije na evropskom putu Crne Gore.

„On je istakao da je naša država najbolji primjer kojim se treba pokazati da je proces evropskih integracija i dalje aktuelan“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Borisovasa, nije neophodno čekati napredak ostalih država kandidata za članstvo u EU.

On je ocijenio da je Crna Gora za kratko vrijeme napravila značajan progres u tom procesu.

„Borisovas je predložio dalje unapređenje odnosa dvije države u oblasti ekonomije, turizma i poljoprivrede, a dao je konkretne predloge za intenziviranje saradnje“, kaže se u saopštenju.

On je ponudio litvansku ekspertizu u pogledu pretpristupnih pregovora.

Iz Skupštine su kazali da je na sastanku razgovarano o dosadašnjoj parlamentarnoj saradnji Crne Gore i Litvanije, prije svega na nivou grupa prijateljstava, kao i o planovima za nastavak već uspješne komunikacije.

„Na sastanku je bilo riječi o aktuelnim globalnim prilikama, pa je osuđena agresija Rusije prema Ukrajini i iskazana podrška zaštiti teritorijalnog integriteta ove suverene države, kao i poštovanju međunarodnog prava“, navodi se u saopštenju.

