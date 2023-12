Odbor podržao dopune Zakona o ANB-u

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu podržao je dopune Zakona o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (ANB), kojima je predloženo da za funkciju generalnog inspektora Agencije uslov bude i pet godina iskustva u sektoru bezbjednosti.

Dopune Zakona o ANB-u predložio je poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić.

Čarapić je, na sjednici Odbora, rekao da je predloženim izmjenama pokušao da na neki način utiče na to da funkcija generalnog inspektora bude dodatno profesionalizovana.

„Izmjenom se predviđa da se doda dodatan uslov za generalnog inspektora, a to je da im pet godina radnog iskustva u sektoru bezbjednosti i da ispunjava posebne uslove koji su takođe predviđeni Zakonom“, rekao je Čarapić.

Čarapić je kazao da je uvjeren da su svjesni činjenice da je ANB i sektor bezbjednosti bio kontaminiran.

„Siguran sam da nova Vlada, koja ima apsolutni interes da ove stvari iskorijeni, nikad sebi neće dozvoliti da za mjesto generalnog inspektora imenuje nekog iz tih mračnih krugova, već će pokušati da nađe profesionalca koji će imati iskustvo i koji će biti čist“, rekao je Čarapić i dodao da je ubijeđen da Vlada neće imenovati nikoga ako se to ne ispuni.

Kako je kazao, ljestvica je visoko podignuta kako bi se došlo do kvaliteta, a ne pravili kompromisi.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović kazao je da neće podržati amandman Čarapića, jer misli da je to drugačije trebalo uraditi i pozvao kolege da izbjegavaju hitne amandmane na kraju ovogodišnjeg rada parlamenta.

„Ako smo morali ovo da radimo, zašto nijesmo izmijenili i uslove kada je u pitanju direktor ANB-a, koji ima veća ovlašćenja od generalnog inspektora“, rekao je Ibrahimović.

On je naveo da se ovim izmjenama neće promijeniti to što „svaki drugi građanin misli da ga neko prisluškuje i prati“.

„Moramo misliti da profesionalizujemo i da se vrati povjerenje u rad ANB-a. Možemo to uraditi samo ako zajedničkim snagama obezbijedimo profesionalnost ANB-a, mislim da se ovakvim radimo ne obezbjeđuje“, rekao je Ibrahimović.

On je predložio da odlože dopune Zakona i da otvore priču.

„Ako treba i cijeli Zakon da se mijenja, ili da se utiče na određene odredbe Zakona, kako bismo imali jasne uslove za direktora ANB-a, generalnog inspektora, ali i ako se ukaže potreba da kroz javnu raspravu da izmijenimo određene članove kako bi službenicima Agencije možda olakšali rad“, naveo je Ibrahimović.

Predsjednik Odbora Miodrag Laković, govoreći o percepciji građana o zloupotrebi mjera tajnog nadzora, rekao da će u planu Odbora za narednu godinu biti i aktivnost koja će se odnositi na mjeru tajnog nadzora.

„Očekujem da ćemo mi napraviti parlamentarnu posjetu službama bezbjednosti, da vidimo kako se planiraju, sprovode i koji su sve mehanizimi za sprovođenje mjera tajnog nadzora“, rekao je Laković.

On je kazao da je inicijativa za dopune Zakona o ANB-u brza i da je ta primjedba Ibrahimovića utemeljena.

Laković je istakao da bi generalni inspektor trebao da ima neko iskustvo da bi njegov rad mogao da bude efektniji i produktivniji.

„Ne može se postaviti neko ko nema nikakvo iskustvo i kome će trebati duže vremena da nauči šta je služba bezbjednosti i na koji način da radi, šta treba kontrolisati. Mislim da bi tu bilo praznog hoda i da je iskustvo koje bi se tražilo ovom normomom korisno u smislu efekata tog radnog mjesta“, dodao je Laković.

Poslanik Nove srpske demokratije (NSD) Jovan Vučurović ocijenio je da generalni inspektor treba da se traži van ANB-a i bezbjednosnog sektora.

„Kao što smatramo za vrhovnog državnog tužioca da treba da bude osoba van tužilaštva, jer je i tužilaštvo, kao i ANB, apsolutno kontaminirano djelovanjem struktura koje su bliže kriminalu nego zakonu“, kazao je Vučurović.

On je istakao da, što se tiče ANB-a, NSD ima krajnje negativno iskustvo.

„Ovo pet godina znači da opet dolazi neko ko je pet godina u toj službi. A ta služba je prije pet godina bila podložna političkom uticaju, pod komandom jednog čovjeka i služila za opstanak na vlasti jednog čovjeka i služila organizovanom kriminalu“, rekao je Vučurović.

