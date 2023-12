Odbor će u četvrtak saslušati Maju Jovanović

Podgorica, (MINA) – Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušaće u četvrtak kandidatkinju za vrhovnu državnu tužiteljku (VDT) Maju Jovanović.

Tužilački savjet (TS) je 11. maja dostavio predlog da Jovanović bude izabrana za VDT-a.

Jovanović je od februara prošle, do februara ove godine, bila vršiteljka dužnosti VDT-a. Na sjednici Odbora u četvrtak biće pozvan i predstavnik TS-a.

Predsjednik Odbora Milun Zogović kazao je da licitranje sa imenima potencijalnih kandidata za VDT-a, ne doprinosi da Odbor radi rasterećeno, ali da je prirodno da partije imaju stavove o određenim kandidatima.

“Nadam se da će današnja sjednica biti dodatni impuls da počne dijalog i da se ostvari što širi kompromis kada su na dnevnom redu ovakva pitanja“, naveo je Zogović.

On je kazao da VDT može biti izabran do Nove godine jedino ako Jovanović dobije dvotrećinsku podršku.

„Drugačije ne može, jer ako ne dobije potrebnu podršku, mi ćemo saslušati ostale kandidate, a onda najranije nakon mjesec postoji mogućnost da se Skupština na predlog Odbora izjasni o sva tri kandidata, kada je potrebna tropetinska podrška“, rekao je Zogović.

Kako je rekao, potreban je dijalog i što širi konsenzus.

“Kada je predsjednik Skupštine pokrenuo dijalog o popisu neki nijesu došli. Da li fingiraju ti koji ne dolaze na sastanke kada dobiju poziv, ili oni koji ne dolaze na te sastanke, neka građani procijene“, rekao je Zogović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić rekao je da treba da se dogovaraju o saslušanju kandidata za VDT-a, a nema političkog dijaloga.

„Mislim da smo malo obrnuli red stvari i da smo trebali da pozovemo na politički dijalog, a tu odgovornost leži na parlamentarnoj većini“, rekao je Nikolić.

On je dodao da oko termina održavanja sjednice mogu da se dogovore, ali da su pobrkali red stvari i da je trebala da uslijedi inicijativa za razgovor o kandidatima.

Nikolić je rekao da to što je princip da prvo treba saslušati kandidata pa onda voditi politički dijalog o tom kandidatu, ima smisla, ako se u međuvremenu ne vodi medijska promocija određenih kandidata.

Kako je kazao, neki klubovi su promovisali određene kandidate koji pred Odbor treba da dođu nakon saslušanja kandidata kojeg je predložio TS.

„Događa se neka zakulisna politička trgovina prilikom ovog izbora, a da u političkom dijalogu ne učestvuje opozicija“, rekao je Nikolić.

On je kazao da je ministar pravde Andrej Milović prije nekoliko dana rekao da će brzina izbora šefa tužilaštva zavisiti od toga hoće li Jovanović povući kandidaturu, jer nema podršku.

„To svaki čovjek, a posebno pravnik, može da protumači kao vrstu pritiska na Jovanović“, rekao je Nikolić.

Poslanik Nove srpske demorkatije Slaven Radunović rekao je da Nikolić nije u pravu, jer ne mogu da zauzimaju stavove prije nego što saslušaju Jovanović.

„U ovom momentu imamo samo jednog kandidata, pa ne vidim oko čega imamo da vodimo dijalog“, kazao je Radunović i dodao da je zakazivanje saslušanja prirodni tok, a da nakon toga mogu da razgovaraju i vide mogu li da obezbijede dvotrećinsku većinu za njen izbor.

Kako je kazao, možda će više prostora biti za dijalog ako ne bude dvotrećinske većine za izbor Jovanović, pa bude više kandidata za drugi krug glasanja.

Radunović je rekao da se može iznositi mišljenje o kandidatu koji je predložen od TS-a, ali da to ne znači da ne postoji volja za dijalogom.

Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić rekao je da je neophodno saslušati Jovanović kao jedinog kandidata po predlogu TS.

„Čuli smo i navode da se vode zakulisni dijalozi o nekim kandidatima i da se to promoviše kroz medije. Ako idu kroz medije, gdje je tu zakulisni dogovor, oni javno prezentuju svoje stavove i mišljenje“, kazao je Čarapić.

On je kazao da izbor VDT-a i tri člana Sudskog savjeta treba da bude proizvod širokog konsenzusa.

Poslanik DPS-a Nikola Rakočević rekao je da je dobro da se vodi dijalog, ali da se to mora institucionalizovati.

„Pred Crnom Gorom su dva ključna zadatka koja se tiču ovog Odbora, jedno je povećanje stepena demokratije u društvu i jače i nezavisnije institucije, a sa druge strane članstvo u Evropskoj uniji (EU)“, kazao je Nikolić.

On je kazao da do ostvarivanja ta dva ključna prioriteta može doći na dva načina – otvaranje dijaloga vlasti i opozicije o imenovanjima u pravosuđu i dijalog povodom izbornog zakonodavstva.

„Nijedno vlast nije započela, jer je parlamentarna većina ta koja treba da inicira dijalog vlasti i opozicije i predsjednik Skupštine“, naveo je Rakočević.

Kako je kazao, parlamentarna većina nije našla za shodno da pokrene dijalog.

„I potpuno je jasno da postoje sumnje da razlog leži u tome što se traži mogućnost da se taj dijalog obavlja u krugu parlamentarne većine, da inkluzivnost treba da počiva na sljedećem: isključiti dio parlamentarnih stranaka i onda praviti inkluzivnost“, kazao je Rakočević.

On je pozvao da otvore razgovore o svim imenovanjima u pravosuđu, jer se samo na taj način može doći do rješenja.

Poslanik Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović rekao je da je, ako su svi, barem deklarativno, za EU, izbor VDT-a test.

„Možemo obezbijediti sigurnost i vladavinu prava treba da biramo najkvalitetnije ljude. Današnja poruka je jasna, mi smo za dijalog, a za kompromis oko najboljih kandidata“, rekao je Ibrahimović.

On je istakao da nijesu stvorili uslove da VDT bude Bošnjak, kao i da se ne stvaraju uslovi da neko iz reda manjinskih naroda bude predsjednik Vrhovnog suda, navodeći da to nije demokratija.

Poslanik Socijaldemokrata Nikola Zirojević kazao je da mu se čini da je Jovanović već unaprijed otpisana.

„Mislim da nije dobro da na taj način funkcionišemo i demotivišemo ljude da se prijave. A sa druge strane čujemo podršku ljudima koje nijesmo imali prilike ni da čujemo“, rekao je Zirojević.

On je ocijenio da bi svi trebali da „zakoče“, iako bi trebalo pitanje VDT-a riješiti brzo.

„Ne mislim da je dobro da unaprijed otpišemo Jovanović“, naveo je Zirojević.

Zirojević je danas izabran za zamjenika predsjednika Odbora.

