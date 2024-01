Obaviće kontrolno saslušanje Milovića, Novovića i Šukovića

Podgorica, (MINA) – Odbor za bezbjednost i odbranu saslušaće ministra pravde Andreja Milovića, glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića i rukovodioca Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO) Predraga Šukovića o potencijalnim zloupotrebama u toj jedinici policije povodom preduzimanja službenih radnji u vezi južnokorejskog državljanina Do Kvona.

Kako je saopšteno na sjednici Odbora, Milović, Novović i Šuković biće saslušani i o drugim aktuelnim bezbjednosnim pitanjima.

Poslanik Demokratske narodne partije (DNP) Vladislav Bojović kazao je da je “pitanje Do Kvon” jedan od najvažnijih otvorenih slušajeva u Crnoj Gori.

Prema njegovim riječima, informacije koje se odnose na to pitanje se moraju što prije „izvesti na čistac“.

To pitanje, smatra Bojović, opterećuje vladavinu prava u Crnoj Gori.

„Manji je problem što ovo opterećuje vladajuću većinu, nego je to problem i za Crnu Goru, za evropske integracije, posebno poglavlja 23 i 24, ali i za demokratske procese u državi“, objasnio je Bojović.

Na predlog Bojovića, Odbor je odlučio da bude saslušan i Novović, osim Milovića i Šukovića, kako je bilo predviđeno inicijativom predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Bojović je objasnio da je korisno da na saslušanju budu prisutni Milović, Šuković i Novović, a zbog „specifične situacije u kojoj se Novović nalazi“.

Bojović je naglasio da je Glavni specijalni tužilac, shodno zakonu, u obavezi da dođe na sjednicu saslušanja ukoliko ga Odbor pozove.

On je pozvao vladajuću većinu da predstane sa borbom za prevlast u sektoru bezbjednosti.

„To nije dobro za Crnu Goru kada je u pitanju evropski put, ali i za rješavanje brojnih slučajeva u oblasti visoke korupcije i organizovanog kriminala“, rekao je Bojović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Jevto Eraković kazao je da temu saslušanja ne treba „razvodnjavati“, ali da se u međuvremenu dešavaju nove afere o kojima bi trebalo razgovarati.

Eraković je rekao da se u međuvremenu dešavaju i neke nove afere, gdje je takođe akter Šuković, i podsjetio na slučaj „Plava sveska“.

„Na saslušanju bih iskoristio priliku da od Šukovića saznamo i informacije o tome da li je znao da je tadašnji predsjednik Odbora, svojevoljno ili organizovano, davao informacije i te informacije curile u javnost“, kazao je Eraković.

On je objasnio da se u tim dokumentima nalaze imena pripadnika savezničkih tajnih službi, koji nijesu boravili tajno u Crnoj Gori.

Prema riječima Erakovića, izgledalo je kao da je Odbor visoko kompromitovan i da je to “ličilo na privatizovani Odbor i sektor bezbjednosti“.

„Time treba da se bavimo. Da vidimo ko je za koga radio i čiji su interesi zastupljeni, a to sigirno nijesu bili interesi Crne Gore“, naveo je Eraković.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević je kazao da je u interesu svih u Odboru da saslušanje bude organizovano što prije, jer se, kako je objasnio, radi o opštem interesu.

On je rekao da se radi o informacijama koje diskredituju Šukovića, ukoliko se ispostavi da su tačne.

„Demanti nijesmo dobili“, naglasio je Zirojević.

On je dodao da je Novović bio u obavezi da se izjasni, bar na nivou principa.

„Budući da se radi o jednom od njegovih najvažnijih saradnika, Novović ne smije da ćuti“, poručio je Zirojević.

Prema njegovim riječima, kada je u pitanju slučaj Do Kvon, jasno je da jedna strana ne govori istinu.

„Nama je u interesu da vidimo i što prije donesemo odluku da li su to (Filip) Adžić i (Dritan) Abazović ili Milović“, rekao je Zirojević.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović je podsjetio da Šuković nije bio šef specijalnog odjeljenja, već službenik granične policije u momentu kada su razmijenjene informacije o kojima se govori u Plavoj svesci.

On je dodao da to nije bio tajni sastanak, već sastanak službenika granične policije i člana Odbora za bezbjednost i odbranu.

„Ne bih rekao da takav razgovor može biti nedozvoljen i inkriminišući“, ocijenio je Bogdanović.

On je naveo da, ukoliko se analuziraju informacije o kojima se radi, one nijesu inkriminišuće i ne mogu da ugroze postupanje i rad bezbjednosnih službi.

Prema riječima Bogdanovića, nije došlo do razmjene tajnih podataka, što znači da nije ugrožena državna bezbjednost.

„Sve te informacije koje su razmijenjene su išle u korist rada Odbroa, a ne u korist izvršilaca krivičnih djela“, rekao je Bogdanović.

On je naglasio da Šukovića ne poznaje lično, ali da, na osnovu analize javno dostupnih informacija, smatra da on nije izvršio nikakvo krivično djelo.

„Ne sporim opravdanost ovog kontrolnog saslušanja, izanalizirao sam ono što je javno dostupno“, rekao je Bogdanović, dodajući da ne želi da učestvuje u političkim igrama koje mogu biti upotrijebljenje za diskreditaciju određenih policijskih službenika.

Predsjednik Odbora i poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Miodrag Laković kazao je da će kvalifikaciju postupaka utvrditi nadležni pravosudni organi.

„Vi to tretirate kao razgovor, a mi to tretiramo kao dostavljanje informacija. Postoje određene procedure kako, koje informacije i kome se dostavljaju“, objasnio je Laković.

Uloga Odbora je, kako je dodao, da vidi kako funkcionišu organi države i da na osnovu toga zauzme stav, a ne da ocjenjuje da li ima krivičnog djela.

Poslanica PES-a Jelena Nedović kazala je da joj je blizak stav Bogdanovića i naglasila značaj pretpostavke nevinosti.

„Pretpostavka nevinosti se mora poštovati“, rekla je Nedović, dodajući da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih.

Poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović, koji je sjednici prisustvovao umjesto partijskog kolege Jola Vučurovića, kazao je da Odbor polako preuzima na sebe i odgovornost Tužilaštva.

On je pozavao članove Odbora da puste da Tužilaštvo i pravosudne organe da odluče o tome „šta je tačno, a šta ne“ u slučaju „Plava sveska“.

Poslanik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović ukazao je na značaj kontrolnog saslušanja.

„Vrlo su jasno i javno izrečene optužbe na račun Šukovića, ako to kaže ministar pravde onda to ne možemo to ignorisati“, rekao je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, građani su s razlogom uznemireni kada čuju šta se dešava u državi koja teži EU.

On je pozvao vladajuću koaliciju da prestane sa borbom za prevlast u bezbjednosnom sektoru.

Članovi Odbora nijesu podržali predlog poslanika Građanskog pokreta URA Filipa Adžića, da na sjednici Odbora budu saslušani i bivši premijer Dritan Abazović i tadašnji ministar pravde Marko Kovač.

„Šuković nema sa tim povezanost, to nije predmet kojim se bavilo Specijano državno tužilaštvo u tom momentu. Korisno je da on bude tu, ali mislim da ima mnogo više ljudi koji na ovu temu mogu govoriti relevantnije“, rekao je Adžić.

Nije podržan ni predlog Erakovića i Nikole Zirojevića da bude saslušan i premijer Milojko Spajić.

Nezavisna poslanica Jevrosima Pejović predložila da tema saslušnja bude i neizručivanje turskog državljanina Binalija Čamgoza toj državi, kao i da na saslušanju bude prisutan i ministar javne uprave Maraš Dukaj, što Odbor nije podržao.

