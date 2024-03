Nikolić: Sjednica Skupštine neće biti nastavljena sjutra, institucije blokirane

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine, koja je danas prekinuta na zahtjev poslaničkog Kluba Demokratske Crne Gore, neće sjutra biti nastavljena.

To se navodi u poruci poslanicima koju je na društvenoj mreži X objavio šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

U poruci se dodaje da će o terminu nastavka sjednice poslanici biti blagovremeno obaviješteni.

Nikolić je kazao da je vladajuća većina blokirala državne institucije.

“Sjednica Skupštine je prekinuta, bez najave kada će biti nastavljena. Vlada i ministri krše zakone i Ustav”, rekao je Nikolić.

Kako je kazao, država je u haosu i samo novim izborima i uspostavljanjem ozbiljne vlasti, galopirajuća anarhija može biti prekinuta.

