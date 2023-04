Nikolić: Odluka o skidanju imuniteta poslanicima neustavna

Podgorica, (MINA) – Odluka Skupštine o skidanju imuniteta poslanicima Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata neustavna je, kazao je portparol DPS-a Miloš Nikolić.

Skupština je danas, glasovima 42 poslanika, ukinula imunitet poslanicima DPS-a Predragu Boškoviću, Dragici Sekulić i Suzani Pribilović, i SD-a Ivanu Brajoviću i Damiru Šehoviću.

“Današnje skidanje imuniteta našim poslanicima kao i poslanicima partija naših koalicionih partnera od strane nelegitimnog i nelegalnog, već raspuštenog saziva Skupštine, nastavak je revanšističkog obračuna sa političkim neistomišljenicima i pravog nasilja kojem se ne nazire kraj”, naveo je Nikolić u saopštenju.

On je rekao da se DPS, za razliku od njihovih političkih oponenata, koji su kada se glasalo o njihovim stranačkim kolegama bili protiv, uvijek ponašao principijelno i odgovorno što je bilo i u slučaju sa skidanjem imuniteta poslaniku DPS-a Petru Ivanoviću.

“Kako tada, tako i sada smatramo da treba omogućiti pravosudnim organima da neometano obavljaju svoj posao, a drugoj strani ostaviti mogućnost da u samom postupku dokaže svoju nevinost”, rekao je on.

Nikolić je kazao da, kada se to radi krajnje podlo u cilju prikupljanja malih jefinih političkih poena onih koji ne biraju sredstva kako bi došli do cilja da degradiraju i do kraja ponize pravni i institucionalni sistem Crne Gore, DPS ne može i neće odćutati i dopustiti takvo institucionalno nasilje.

“Jer kako drugačije nazvati ovu lakrdiju koju parlamentarna većina raspuštenog i bivšeg saziva Skupštine nastavlja da krši sve pozitivno prave norme, zloupotrebljava državni aparat, svoje funkcije i u krajnjem sprovodi svojevrsnu torturu”, kazao je Nikolić.

On je istakao da ne stoje kao prepreka u namjeri pravosudnih organa da u konkretnom slučaju ispitaju sve okolnosti eventualnog postajanja bića krivičnog djela.

“Ali napominjemo da je današnja odluka o skidanju imuniteta, uostalom kao i sve druge koje je od dana raspuštanja do danas donijela i usvojila ova družina koja sebe predstavlja parlamentarnom većinom, apsolutno neustavna i kao takva ništavna”, dodao je Nikolić.

Kako je kazao, od Specijalnog državnog tužilaštva očekuju da se prema toj i takvoj odluci na taj način i odnosi.

