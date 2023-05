Na društvenim mrežama manje mizoginih komentara u toku kampanje

Podgorica, (MINA) – Na društvenim mrežama partija i lista, u prvih 11 dana kampanje za parlamentarne izbore, zabilježeno je manje negativnih i mizoginih komentara u odnosu na predsjedničke i lokalne izbore, pokazao je medijski monitoring Centra za građansko obrazovanje (CGO).

Saradnica na programima u CGO-u Milica Zindović je, predstavljajući nalaze prvog presjeka monitoringa od 11. do 22. maja, kazala da je u tih 11 dana na Fejsbuku bilo više od 600 objava zvaničnih naloga partija, koalicija i nosilaca lista, na Instagramu 470, a na Tviteru 60 objava.

Ona je naglasila da je pitanje rodne ravnopravnosti još jednom na marginama narativa na društvenim mrežama.

Kako je rekla, gotovo da nijesu postojale objave čiji je glavni i osnovni cilj promocija rodne ravnopravnosti.

„Primijećen je određeni pomak u dijelu govora mržnje i negativnih komentara upućenih ženama. Posebno je primijećen u odnosu na predsjedničke i lokalne izbore, kada su negativni komentari bili posebno izraženi“, rekla je ona.

Zindović je kazala da su subjekti koji su najviše komunicirali na pitanja na Fejsbuku Bošnjačka stranka (BS), Pokret za promjene (PZP), Socijalistička narodna partija (SNP), URA, Boris Mugoša, Alternativa, Socijaldemokrate (SD), Demokratska partija socijalista (DPS) i pokret „Mi možemo“.

U fokusu sadržine tih objava, kako je navela, bio je procenat žena na izbornim listama i žene u fokusu, reakcije na mizogin članak portala Aktuelno.

Zindović je istakla da je lista „Mi možemo“ promovisao objavu koja se ticala učešća žena na izbornim listama.

„Imali su vizual „kod nas žene nisu kvota“, ali i konstataciju da listu „krasi“ 60 odsto žena, što je itekako dokaz određenog nerazumijevanja“, rekla je Zindović.

Ona je navela da su na Instagramu najaktivniji bili DPS, „Mi možemo“, BS, SNP i URA, a uglavnom su bili isti postovi koji se prenose sa jedne na drugu društvenu mrežu.

Kako je rekla, na Tviteru su najaktivniji bili DPS, SD i BS.

„Analizirali smo i postojanje govora mržnje, mizoginih, seksističkih i negativnih komentara ispod postova. Zabilježen je veliki pomak u odnosu na prethodne periode i nije bio toliki broj negativnih i mizoginih komentara“, rekla je Zindović.

Kako je rekla, žene koje su bile predmet takvih komentara su Božena Jelušić, Jelena Božović, Aleksandra Vuković, Milena Vuković Sekulić, Simonida Kordić, Jelena Nedović, Olivera Injac i Vjosa Osmani.

„Uočili smo da je bio veliki broj i pozitivnih komentara i to su uglavnom bile reakcije građana o neadekvatnoj zastupljenosti žena na izbornim listama“, dodala je Zindović.

Zindović je kazala da se pitanje rodne ravnopravnosti klasifikovali u nekoliko tema – participacija žena u politici, političko i ekonomsko osnaživanje, seksualna i reproduktivna prava, borba protiv nasilja nad ženama, ekonomska, socijalna i kulturna prava.

„Nakon prvih 11 dana kampanje ispostavilo se da su se te teme samo sporadično mogle naći u medijskim istupanjima kandidata za poslanike“, rekla je Zindović.

Ona je navela da se kao dominantna tema ističe predviđanje rezultata, u 43 odsto medijskih objava.

Zindović je kazala da je bilo očekivano da teme koje se tiču rodne ravnopravnosti neće biti zastupljene.

„Zabilježeno je svega dva odsto objava u vezi sa temama rodne ravnopravnasti“, istakla je Zindović.

Kako je kazala, analizirali su i sentiment medijskih objava u odnosu na sliku koju subjekti stvaraju o ženama i većinski je neutralan sentiment.

„Bilo je nešto pozitivnih i osam negativnih objava u tom kontekstu“, rekla je Zindović.

Ona je kazala da je portal Aktuelno imao dvije objave koje su primjeri mizoginog izvještavanja, a u pitanju su članci koji su negativno targetirali poslanice Građanskog pokreta URA Boženu Jelušić i Suadu Zoronjić.

Zindović je istakla da su isključivo žene iz političkih partija reagovale i osuđivale takvu negativnu kampanju usmjerenu ka Jelušić i Zoronjić.

Ona je navela da, kada je u pitanju vizuelno predstavljanje žena, u prvoj debati na Javnom servisu 18. maja nije bilo žena među učesnicima.

Kako je rekla, do ponedjeljka su bila svega dva izborna spota.

„Spot koalicije „Hrabro se broji“ sportska priča, gdje žene ni na koji način nijesu zastupljene. Imamo i spot PZP, koncipiran tako da nosilac liste govori“, rekla je Zindović.

Koordinator za razvoj u CGO-u Damir Nikočević kazao je da su pratili rad deset televizija, tri dnevna lista i 12 portala.

Kako je kazao, od 11. do 22. maja zabilježeno je mnogo saopštenja i obraćanja nositelja lista i kandidata, i u tih 11 dana zabilježene su 2.594 medijske objave na temu parlamentarnih izbora.

„Onlajn mediji su u najvećoj mjeri prenosili skoro sva saopštenja političkih partija i izbornih aktera“, rekao je Nikočević.

On je naveo da je najviše objava među portalima imao Gradski portal, a slijedi portal Analitika.

Nikočević je istakao da je od štampanih medija najviše objava imala Pobjeda, a kod televizija prednjače Adria i Televizija (TV) 7.

On je kazao da su najzastupljenije teme bile opšta politička pitanja – koalicioni kapaciteti, predaja lista, kao i identitetska pitanja, ekonomija, socijalne teme, korupcija i organizovani kriminal, proces pridruživanja Evropskoj uniji, NATO i predviđanje rezultata.

Nikočević je kazao da su partije do skoro bile prepoznate po tome da se lideri najčešće obraćaju, a sada je drugačije i najviše su se obraćali kandidati, pa nosioci.

On je rekao da je najviše objava generisala lista DPS ali, kako je dodao, to ne znači da je ta stranka dobro predstavljanja u medijima.

„Slični zaključci važe i za listu Pokreta Evropa sad (PES)“, dodao je Nikočević.

On je naveo da su i SDP i SNP takođe generisali značajan broj objava, jer su mnogi analitičari procjenjivali da li će preći cenzus.

Nikočević je kazao da je lista „Zajedno“ imala najviše pozitivnih, ali i najviše negativnih objava.

„Slična je situacija i sa PES i koalicijom ZBCG“, rekao je Nikočević.

Kako je naveo, uglavnom se o političkim predstavnicima manjina izvještavalo neutralno.

Nikočević je rekao da se o listi Vladimira Leposavića uglavnom neutralno izvještavalo, sa nekoliko negativnih i mnogo više pozitivnih objava.

On je kazao da se o listi Preokreta takođe izvještavalo dominantno neutralno, dok je malo drugačije kada je PzP u pitanju, gdje je bilo raznoliko medijsko izvještavanje, sa više pozitivnih nego negativnih objava.

Nikočević je naveo da se uglavnom neutralno izvještavalo i o listama „Mi možemo“, Hrvatske građanske inicijative i SDP-a.

Kako je rekao, kada je riječ o koaliciji „Zajedno“, ubjedljivo najviše negativnih objava je zabilježeno na Borbi, a najviše pozitivnih na Anteni M i Gradskom portalu.

Nikočević je kazao da je izvještavanje bilo uglavnom neutralno i o Albanskom forumu i BS.

„PES je imao otprilike podjednak broj negativnih i pozitivnih objava, a neutralne dominiraju. Najviše negativnih objava je zabilježeno na portalu Borba i Gradski. Iako je broj negativnih najviše na portalu Borba, ima i najviše pozitivnih izvještavanja o PES“, rekao je Nikočević.

Kaolicija ZBCG, kako je rekao, najviše negativnih objava imala je na portalima Gradski, Aktuelno, Analitika i Antena M, a najviše pozitivnih na portalu Borba.

„Kada je riječ o savezu URA i Demokrate „Hrabro se broji“, najviše negativnih objava je bilo na Gradskom portalu, a najviše pozitivnih na portalima RTCG i Borba“, rekao je Nikočević.

On je dodao da je izvještavanje o koaliciji SNP-Demos bilo uglavnom meutralno i da je bilo više negativnih objava.

Albanka alijansa, prema riječima Nikočevića, nije imala nijednu negativnu medijsku objavu, a Narodna koalicija imala je više pozitivnih nego negativnih objava.

Nikočević je rekao da je na Televiziji Crne Gore bila najviše zastupljena koalicija „Zajedno“, kao i na televizijama Vijesti, Prva i Gradskoj, dok je na Adriji najviše bila zastupljena koalicija ZBCG.

„Kod Nove M to je takođe najviše DPS, ali tu se bilježi ujedničen i izbalansiran pristup. Na TV 7 ubjedljivo najviše prostora ima lista „Zajedno“, na TV Pink najviše sekundi je predviđeno za PZP, a na TV E takođe lista „Zajedno“, rekao je Nikočević.

