Mugoša: Politika ima ključnu ulogu u izboru VDT-a

Podgorica, (MINA) – Ključnu ulogu u izboru vrhovnog državnog tužioca (VDT) ima politika, ocijenila je kandidatkinja za tu funkciju Suzana Mugoša, dodajući da bi VDT-a trebalo da biraju ljudi iz struke.

Ona je to kazala na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu koji danas saslušava i drugog kandidata za VDT-a, Milorada Markovića.

Predsjednik Odbora Milun Zogović je, na početku sjednice, rekao da kandidatkinja Maja Jovanović neće biti saslušana jer je to već obavljeno.

Mugoša je, odgovarajući na pitanje poslanika Socijaldemokrata Borisa Mugoše, rekla da je u skoro svim predmetima određivala pritvor jer su predlozi za to bili utemeljeni.

„Šta se dešava dalje nakon produženja, nijesam u saznanju, ne odlučujem o tome, ne znam kako sudovi obrazlažu određivanje pritvora“, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da se prilikom svakog produženja pritvora moraju cijeniti određene okolnosti, i da postoje mjere nadzora koje mogu zamijeniti pritvor.

„Nijedna odluka mi nije ukinuta gdje sam ukinula pritvor“, dodala je Mugoša.

Odgovarajući na pitanje o finansijskim istragama, Mugoša je rekla da je kao sudija za istragu donijela mnogo privremenih mjera gdje je blokirana značajna imovina u premetima SDT.

„Problem našeg zakona je to što ne možete da oduzmete imovinu dok ne dođe do pravosnažne presude, a to je dug put i u tom pravcu treba mijenjati zakon“, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da je pitanje kad će se završiti predmeti gdje su donijete privremene mjere i gdje je blokirana ogromna imovina.

„Suština je u promjeni zakona koji mora biti efikasan“, ocijenila je Mugoša.

Ona je, odgovarajući na pitanje poslanika Bošnjačke stranke Ervina Ibrahimovića o tome da li će početi da proaktivno istražuje ratne zločine ako bude izabrana za VDT-a, rekla da bi se u tom slučaju „pozabavila ratnim zločinima“.

„I da se ispitaju predmeti od ranije i novi da se otvore. Kad se hoće, lako se može doći do dokaza. Svi ratni zločini se moraju riješiti i zbog prošlosti i zbog budućnosti“, rekla je Mugoša.

Komentarišući to što je odbačen veliki broj predmeta koji se odnose na govor mržnje, Mugoša je rekla da ne može da tvrdi da li je to osnovano ili ne.

„Ali preispitala bih te odluke, nemam spise ali mi se čini da je u mnogo slučajeva trebalo pokrenuti postupke“, dodala je Mugoša.

Ona je, komentarišući zastupljenost pripadnika bošnjačke nacionalnosti u tužilačkoj organizaciji, kazala da ne gleda po nacionalnoj priadnosti, nego po tome da li je neko stručan ili ne.

Mugoša je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrije Nikolića o načinu izbora VDT-a, kazala da politika igra ključnu ulogu ko će biti izabran.

„Struka treba da bira ko će biti izabran, ljudi iz struke znaju ko će biti najbolji za tužilačku organizaciju. Od 2019. ne možete da se dogovorite ko će biti VDT“, ukazala je Mugoša.

Ona je rekla da je već sedam godina izložena raznim pritiscima i da je doskoro ćutala.

„Znam da sam radila svoj posao onako kako znam – časno i pošteno. Za to što sam radila nijesam dobila stan, kredit, dobila sam platu koju sam zaradila“, rekla je Mugoša.

Prema njenim riječima, predsjednik parlamenta je rekao da je ona „podmazana“, a nema dokaza za to.

„Niko nije našao dokaz da je Mugoša korumpirana, jer da su našli, ne bi časili da podnesu krivičnu prijavu“, dodala je Mugoša.

Ona je rekla da se na zlonamjerne napade mora odgovoriti.

„Ja ću svoja saznanja o tome ko je kupljen rado podijeliti sa SDT-om, jer zaista imam šta da kažem“, poručila je Mugoša.

Ona je, odgvarajući na pitanje poslanika Pokreta Evropa sad Darka Dragovića da li bi, u slučaju da bude izbarana za VDT-a, podnijela predlog za utvrđivanje disciplinske odgovornosti protiv tužioca koji bi rekao da je optužnica njegovog kolege kupljena, rekla da bi prvo tog kolegu pozvala da vidi šta ima da kaže.

„A nakon toga bih odlučila. Mislim da vi kao kolega koji je bio u sudnici znate šta sam rekl“, rekla je Mugoša.

Zogović je upitao Mugošu da li, ako se utvrdi da je autentična komunikacija sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Mednicom, smatra da je dostojna da bude na bilo kojoj funkciji.

Mugoša je rekla da joj je ispod nivoa da odgovara Zogoviću „posebno jer ste se već odlučili za kojeg kandidata ćete glasati“.

„Sve što ste pričali je način da mene diskreditujete. Sve što mislite da treba, podnesite prijave protiv mene, samo izvolite, ali nećete ništa naći“, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da nije tačno da je za račun potvrđivanja statusa svjedoka saradnika zaposlila sina.

Mugoša je rekla da njena kćerka tri godine ne radi, i da su joj rekli da bi je zaposlili, ali da bi ih “napali iz DF-a jer je kćerka Mugoše”.

Ona je kazala da je relaksirana povodom komunikcije sa Medenicom.

„Zato što sam u tom predmetu ja bila sudija za istragu, donijela odluku za određivanje pritvora i donijela naredbe za pretres telefona“, dodala je Mugoša.

Ona je rekla da se ne odriče ljudskog odnosa sa Medenicom.

„Taj odnos nije opterećen ni sa čim da ne bih mogla da postupam u tom predmetu. Uvijek sam postupala po spisima predmeta“, rekla je Mugoša.

Poslanik Demokratske narodne partije Milan Knežević je rekao da su Medenica i Mugoša „iste“ i da Mugoša treba da bude u zatvoru.

Knežević je rekao da Mugoša treba da napusti Odbor i da ide u „tužilaštvo i da izjavu“.

Ona je odgovorila da u tužilaštvo može da ode samo kao VDT.

Knežević je pozvao Mugošu da kaže ko je kupio presudu u „državnom udaru“ na Apelacionom sudu i ime sudije koji je kroumpiran, kakve su njene veze „sa ekipom Lazović – Milović“, kao i to da li je tačno da je molila Medenicu da završi polaganje ispita njene ćerke.

On je rekao da je Mugoša tražila od okrivljenih u „državnom udaru“ da se naconalno izjasne „kako bi čuli da smo Srbi kako bi javnost mogla da projektuje da samo Srbi žele da ruše ustavni poredak“.

„Vi ste kroz sudijsku funkciju vjerovatno omogućili i iznos koji je uplaćen vašem mužu. Znači sve vrijeme ste trgovali uticajem sudije u Višem sudu“, rekao je Knežević.

On je rekao da će učiniti sve u okviru svojih nadležnosti da raskrinka tužilačko-mafijašku hobotnicu “koja nas je osam godina maltretirala po sudovima“.

Knežević je rekao da je Mugoša nedostojna funkcije koju pokriva.

Mugoša je kazala da je izlaganje Kneževića ispod svakog nivoa.

„Nije vama Mugoša donijela dokaze, vi ste u decembru rekli da je dokaz namještaljka BIA-e, ako je tako, donesite dokaz za to i treba da se pokrene postupak protiv svih koji su učestvovali u tome. Ja sam za to, ne zbog vas nego zbog mene“, rekla je Mugoša.

Ona je kazala da o tome da li će ona biti okrivljena ili ne, neće odlučivati Knežević.

Mugoša je, odgovarajući na pitanje poslanika Albanskog foruma Nikole Camaja o policijskoj akciji Orlov let, rekla da je tada bila u tužilaštvu i da činjenično nije bila upoznata sa predmetom.

„Ali svaka tortura mora biti istražena, i mora dobiti sudski epilog“, rekla je Mugoša.

Odgovarajući na pitanje izvršne direktorice Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanje Ćalović Marković o tome otkad ima saznanja da je kupljena presuda za „državni udar“, Mugoša je rekla da se po dobijanju odluke obratila predsjedniku Apelacionog suda.

„I ukazala da ta odluka nije donijeta u skladu sa ZKP-om i sudskom praksom. Iako odgovor nikad nijesam odbila, ne bih se sad začudila da kaže da to pismo nikad nijesam poslala. Sve što sam rekla je moje uvjerenje i saznanje, a o dokazima mogu da govorim sa SDT-om“, rekla je Mugoša.

Ona je, odgovarajući na pitanje zbog čega su pripadnici kavačkog klana istraživali ko je pustio video snimak njenog sina kako tuče jastuk, rekla da „nema pojma odakle kavčani komentarišu njenog sina“.

„On je tad imao 14-15 godina, i nije bilo priče o državnom udaru i svemu ovome. Sve što se radi je upereno protiv mene, narušena je privatnost i ugrožen život moje djece“, rekla je Mugoša.

Odgovarajući na pitanje o firmi njenog supruga i o tome da li ga je pitala ko je vlasnik of-šor firme sa Britanskih Djevičanskih Ostrva koja mu je pozajmila 700 hiljada EUR, Mugoša je kazala da Ćalović Marković slobodno iznese sve što ima i podnese krivičnu prijavu.

Mugoša je dodala da ona i suprug uredno prijavljuju imovinu, da su svi ti podaci dostupni i da je potpuno mirna.

