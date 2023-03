Mandić: DPS pobijeđen, vrijeme je da gradimo budućnost

Podgorica, (MINA) – Pobjedom nad režimom Demokratske partije socijalista (DPS) stvoreni su uslovi za stvaranje normalne i demokratsku države, u kojoj niko neće biti progonjen i diskriminisan, poručio je predsjednički kandidat Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je, tokom posjete Pljevljima, tokom posjete Pljevljima, kazao da je koalicija Za budućnost Crne Gore 30. avgusta 2020. godine porazila autokratski režim Mila Đukanovića.

„Do toga dana živjeli smo u nedemokratskom društvu, pod režimom koji nas je proganjao i maltretirao. U takvoj atmosferi mi smo bili prinuđeni da se branimo i borimo za opstanak naše zajednice i onih vrijednosti Crne Gore koje su bile ugrožene“, rekao je Mandić.

On je kazao da su njihove reakcije su bile i oštre, ali u skladu sa vremenom i situacijom u kojoj su se nalazili.

„Ali, kada je taj režim pobijeđen, stvorili su se uslovi da stvaramo normalnu i demokratsku državu za sve njene građane, državu svih nas u kojoj vise niko neće biti progonjen i diskriminisan“, poručio je Mandić.

Prema njegovim riječima, Crna Gora treba da se okrene budućnosti i pomirenju jer je, kako je naveo, bilo dosta omraza i podjela.

„Zato je i ono što govorimo u skladu sa tom činjenicom, jer smo mi oni koji odlučuju, a mi sigurno nećemo da se ponašamo kao DPS”, rekao je Mandić.

Kako je kazao, vrh DPS-a će odgovarati za kriminal i korupciju.

“Ali, mi nećemo da progonimo glasače te partije, već da im pružimo ruku i pozovemo da se priključe politici pomirenja i budućnosti“, dodao je Mandić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS