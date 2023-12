Maja Jovanović nije izabrana za VDT-a

Podgorica, (MINA) – Skupština Crne Gore nije danas izabrala Maju Jovanović za vrhovnu državnu tužiteljku (VDT).

Jovanović nije dobila dvotrećinsku podršku poslanika, koja je bila potrebna za izbor VDT-a u prvom krugu.

Za njen izbor glasalo je šest poslanika, dok je 48 bilo uzdržano.

Tužilački savjet je 11. maja dostavio predlog da Jovanović bude izabrana za VDT-a.

Skupština će, najranije nakon mjesec, moći da se u drugom krugu glasanja izjasni o Jovanović i drugim kandidatima za VDT-a koji ispunjavaju zakonske uslove, Miloradu Markoviću i Suzani Mugoši.

Za izbor u drugom krugu glasanja potrebna je tropetinska većina, odnosno 49 glasova poslanika.

