Leković povukao Predlog zakona o biračkom spisku

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokrata Momčilo Leković povukao je iz skupštinske procedure Predlog zakona o biračkom spisku.

Leković je u saopštenju naveo da taj predlog povlači jer smatra da treba skratiti postupak razrješenja situacije u Šavniku uvođenjem prinudne uprave.

“Nakon toga bi Odbor dogovorio tekst Predloga zakona o biračkom spisku”, rekao je Leković.

Skupština je o predloženim dopunama Zakona o biračkom spisku trebalo da raspravlja na sjednici u ponedjeljak.

Šefovi četiri opoziciona poslanička kluba zatražili su jutros sastanak sa ambasadorima članica Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije povodom najave da će na dnevnom redu predstojeće sjednice Skupštine biti izmjene Zakona o biračkom spisku.

