Joković: Za SNP neće biti promjena nakon rekonstrukcije Vlade

Podgorica, (MINA) – Socijalistička narodna partija (SNP) nema ništa protiv rekonstrukcije Vlade kad za to bude potrebe, kazao je lider te stranke Vladimir Joković, navodeći da za SNP neće biti nikakvih promjena.

Joković je to rekao na konferenciji za novinare povodom predstavljanja Agrobudžeta za ovu godinu, odgovarajući na pitanje da li sebe vidi u rekonstruisanoj Vladi.

On je naveo da je potpisan sporazum o formiranju Vlade, gdje je tačno naznačeno u kojim resorima će biti promjena.

“Mi iz SNP-a nemamo apsolutno ništa protiv toga da rekonstrukcija bude kad god premijer želi, ili kad se za to stvore potrebe. U suštini, što se tiče SNP-a, tu nikakvih promjena neće biti, nego se to odnosi na druge političke subjekte”, kazao je Joković.

Upitan da prokomentariše izbor vršioca dužnosti direktora Uprave policije, on je rekao da nije prisustvovao toj sjednici Vlade, jer je bio u Rimu.

Joković smatra da je sve trebalo precizirati prije potpisivanja koalicionog sporazuma.

On je kazao da su to odnosi između Pokreta Evropa sad i Demokrata i da u ovom trenutku ne želi to da komentariše.

“Komentarisao bih jedino da mi želimo da, ko god da bude direktor, to bude kompetentna i časna ličnost, koja će staviti tačku na sve ono od čega se svi mi u Crnoj Gori ježimo, a što čitamo sa skaj aplikacija”, rekao je Joković.

On je poručio da vjeruje da je tome došao kraj za sva vremena, i da Crna Gora definitivno nezaustavljivo ide nekim drugim putem.

Prema riječima Jokovića, ko god bude direktor policije, moraće da radi po zakonu i u interesu građana.

„I ono što je veoma bitno – kada se i ranije raspravljalo, stav svih nas na Vladi je bio da to bude apolitična ličnost, da ne pripada nijednoj političkoj partiji i da radi u interesu građana”, kazao je Joković.

