Japan podržava evropski put Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Japan snažno podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu, poručio je japanski amabasador Akira Imamura u razgovoru sa predsjednikom Skupštine Andrijom Mandićem.

Kako je saopšteno iz parlamenta, Imamura je zahvalio Mandiću zbog njegovog prisustva prijemu povodom rođendana japanskog cara.

„Imamura je dodao da Japan snažno podržava Crnu Goru na njenom evropskom putu, te da odnosi zemalja idu uzlaznom putanjom“, kaže se u saopštenju.

Mandić je istakao da je izuzetno važno da odnosi Crne Gore i Japana budu na najboljem mogućem nivou.

On je dodao da Crnu Goru, kao i Japan, krasi bogata istorija, tradicija i kultura, i da na tom osnovu treba graditi vezu između dvije zemlje.

Mandić i Imamura su se, kako je saopšteno, saglasili da je od izuzetnog značaja da se u Crnoj Gori i Japanu u narednom periodu otvore diplomatsko-konzularna predstavništva.

