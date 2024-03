Ivanović: Podrška C5 zemalja što skorijem članstvu u EU

Podgorica, (MINA) – Sve zemlje članice platforme C5 snažno podržavaju ubrzanje procesa integracije i što skorije pridruživanje Crne Gore Evropskoj Uniji (EU), kazao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

Ivanović je, kako je saopšteno iz MVP-a, razgovarao u Ljubljani sa ministrima vanjskih poslova platforme C5, koja okuplja Austriju, Češku, Mađaraku Slovačku i Sloveniju.

Navodi se da je domaćin susreta šefova diplomatija C5 bila potpredsjednica Vlade i ministarka vanjskih i evropskih poslova Slovenije Tanja Fajon.

Sastanku su prisustvovali ministar vanjskih poslova Austrije Aleksander Šalenberg, Češke Jan Lipavski, Mađarske Peter Sijsrto i Slovačke Juraj Blanar.

“Na poziv slovenačke šefice diplomatije, sastanku se pridružio i ministar Ivanović, sa ciljem razmjene mišljenja o modalitetima dalje podrške ovih prijateljskih zemalja evropskom putu Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Ivanović je kazao da je u fokusu razgovora bio novi zamah u politici proširenja, napredak Crne Gore i očekivanja da u junu otpočnemo završnu fazu pregovora i krenemo u zatvaranje poglavlja.

“”Sve zemlje članice C5 snažno podržavaju ubrzanje procesa integracije i što skorije pridruživanje Crne Gore Evropskoj Uniji. Naši prijatelji i partneri apsolutno prepoznaju rezultate koje ostvarujemo, a mi nastavljamo odlučno i posvećeno sa reformama” istakao je Ivanović.

Navovi se da se Ivanović u Ljubljani sastao sa predstavnicima udruženja dijaspore- iseljenika, obišao spomenik Njegošu u Ljubljani i razgovarao sa crnogorskim studentima koji se školuju na slovenačkim univerzitetima.

Ivanović je posjetio i Konzulat u Kranju na čelu s počasnim konzulom Vojislavom Kovačem, gdje je razgovarao sa predstavnicima akademske i poslovne zajednice i uspješnim ljekarima koji su porijeklom iz Crne Gore.

“Crna Gora je zahvalna na posvećenosti dijaspore-iseljenika promociji Crne Gore u Sloveniji. Svaki pojedinačni uspjeh doprinosi snaženju veza sa matičnom državom i to je naš zajednički cilj”, rekao je Ivanović.



Iz MVP-a su kazali da je razgovarano o dosadašnjim aktivnostima, izazovima i mogućnostima da projekti i dostignuća udruženja Crnogoraca i uspješnih pojedinaca u različitim sferama doprinesu daljoj afirmaciji Crne Gore u Sloveniji, ali i njenom razvoju na putu ka članstvu u EU.

Ističe se da je crnogorske studente koji se školuju na slovenačkim univerzitetima zanimalo kako teku pregovori sa Unijom, ali i kakve im se mogućnosti pružaju u Crnoj Gori, nakon što završe studije.

Ivanović kazao da se u kontinuitetu stvaraju bolji uslova za mlade u Crnoj Gori.

“U narednim godinama, biće nam posebno dragocjena znanja i iskustva naših studenata, stečena u Sloveniji ili u drugim državama u kojima se školuju”, naveo je Ivanović.

Ivanović danas nastavlja posjetu Sloveniji, susretima sa najvišim drzavnim zvaničnicima.

