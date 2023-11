Ispuniti uslove kako bi popis bio održan u skladu sa standardima

Podgorica, (MINA) – Kako bi popis stanovništva bio održan u skladu sa standardima, preporukama i traženim monitoringom, neophodno je ispuniti sve očekivane uslove, ocijenjeno je na sastanku generalnog sekretara Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Bogdanovića i ambasadora Austrije u Crnoj Gori Karla Milera.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Bogdanović i Miler razgovarali su o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na popis stanovništva, i u tom kontekstu djelovanja političkih aktera i nove Vlade koja je pristala na odlaganje tog procesa.

„Zaključili su da je u tom prvacu, neophodno ispuniti očekivane uslove kako bi se popis stanovništva održao u skladu sa standardima, preporukama i traženim monitoringom čime bi se postigla transparentnost i vjerodostojnost ukupnog procesa i prihvatanje rezultata od strane čitavog društva“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Bogdanović upoznao Milera sa aktivnostima DPS-a i dodao da će partija iz opozicionih klupa nastaviti da bude nedvosmisleno posvećena evropskim i evroatlantskim vrijednostma Crne Gore.

„Izrazio je zahvalnost na kontinuiranoj podršci Austrije evropskom putu Crne Gore, koju ta država pruža politički i ekspertski, kao i ličnu zahvalnost ambasadoru koji svojim čestim javnim istupima podstiče Crnu Goru da postane naredna članica Evropske unije (EU)“, dodaje se u saopštenju.

Miler je kazao da očekuje da će u narednom periodu institucije, ali i društveni i politički akteri, uložiti više napora kako bi se ubrzao proces evropskih integracija Crne Gore, imajući u vidu da je taj proces usporen od 2020. godine.

„Ponovio je snažnu podršku Austrije u tom pravcu, i dodao da to potvrđuje i austrijski non-pejper iz maja 2022. kojim se želi ubrzati stagnirajući proces širenja EU“, navodi se u saopštenju DPS-a.

