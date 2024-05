Suprotni smjerovi indeksa u skraćenom trgovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Indeksi Montenegroberze ove sedmice su, u skraćenom trgovanju zbog praznika, imali suprotne smjerove, dok je promet iznosio skoro 60 hiljada EUR.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 oslabio je neznatno na 992,19 poena, dok je MONEX ojačao 0,4 odsto na 14.788,4 boda.

Promet je za dva dana trgovanja, zbog prvomajskih i ukršnjih praznika, iznosio 57,68 hiljada EUR i bio je skoro tri puta manji od prošlosedmičnog.

Poskupila je dionica kompanije Sveti Stefan hoteli Budva 14,6 odsto na 4,7 EUR, dok je pojeftinila akcija Luke Bar 2,5 odsto na 30,8 centi.

Cijenu akcije zadržali su Poslovno-logistički centar (PLC) Morača 4,5 EUR i Profit App International 18,18 EUR.

Ministarstvo finansija je ove sedmice objavlo izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal.

Prihodi budžeta su u periodu januar – mart iznosili 578,5 miliona EUR, dok su izdaci iznosili 583,4 miliona.

Uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršene rashode, u prva tri mjeseca ostvaren je budžetski deficit od 4,9 miliona EUR, što je 117,7 miliona EUR niži deficit od plana.

Posmatrano samo za mjesec mart, prihodi budžeta su iznosili 244,5 miliona EUR, a izdaci 231,1 milion. U martu je stoga ostvaren suficit budžeta od 13,4 miliona EUR.

Elektroprivreda (EPCG) je ove sedmice pokrenula 12. ciklus akcije Podijelimo teret, kako bi se kupcima iz kategorije domaćinstva omogućilo da dug za utrošenu električnu energiju izmire po izuzetno povoljnim uslovima.

Iz te elektroenergetske kompanije je saopšteno da će akcija trajati do kraja jula.

“U tom periodu, sva domaćinstva kojima ističu sporazumi iz prethodnih akcija Podijelimo teret, kao i nova koja žele da se priključe, svoje obaveze mogu izmiriti po izuzetno povoljnim uslovima”, navodi se u saopštenju.

Takođe, iz EPCG je saopštila da će isplatiti skoro 270 hiljada EUR učesnicima projekta Solari, koji su na krovove svojih objekata instalirali fotonaponske sisteme, saopšteno je iz te kompanije.

„EPCG sa zadovoljstvom obavještava javnost da su građani, učesnici projekta Solari, pored benefita obuhvaćenih ugradnjom solarnih elektrana, ostvarili i određenu finansijsku dobit“, navodi se u saopštenju.

Od korporativnih vijesti ove sedmice izdvaja se i da je Odbor direktora Rudnika uglja Pljevlja jednoglasno na sjednici za izvršnog direktora imenovao Nemanju Lakovića.

Laković je od 5. aprila obavljao funkciju vršioca dužnosti direktora kompanije.

“Laković je bio jedini kandidat koji se prijavio na konkurs raspisan 17. aprila ove godine. Prethodno je obavljao poslove šefa kabineta Odbora direktora kompanije”, navodi se u saopštenju.

Prema analizi koju je uradila Montenegroberza, kompanije koje ulaze u sastav berzanskog indeksa MNSE10, ostvarile su na kraju prošle godine neto dobit od 108,7 miliona EUR.

Tih deset kompanija je u 2022. godini zabilježilo neto dobit od 36,49 miliona EUR.

Iz Montenegroberze su napomenuli da su najveću apsolutnu neto dobit u prošloj godini ostvarile EPCG u iznosu od 52,24 miliona EUR, Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) od 35,72 miliona i Hipotekarna banka od 12,26 miliona EUR.

Montenegroberza je analizirala poslovne prihode, neto rezultat i zaradu po akciji u prošloj godini deset kompanija koje čine indeks MNSE10.

Ukupni poslovni prihodi tih kompanija na kraju prošle godine iznosili su 1,06 milijardi EUR, što je oko 7,34 odsto niže u odnosu na 2022.

Najveće povećanje poslovnih prihoda za prošlu godinu bilježe Hipotekarna banka, Plantaže i Port of Adria.

Unija slobodnih sindkata (USSCG) u srijedu je, umjesto tradicionalnom šetnjom, Međunarodni praznik rada obilježila dvosatnom manifestacijom na Trgu nezavisnosti, pod sloganom Dan otpora, ne odmora.

Na taj način je zvanično počela kampanja o reformi stambene politike i zaštite preduzeća od nacionalnog interesa.

Iz USSCG su kazali da zaposleni u Crnoj Gori i ovaj 1. maj dočekuju u nedostojanstvenim uslovima, a da su glavni problemi i dalje rad na crno, neplaćeni prekovremeni sati, kao i nesigurnost ugovora o radu.

Oni su pozvali Vladu, lokalne vlasti i poslodavce da pokažu punu posvećenost efikasnoj primjeni radnih i socijalnih prava.

Premijer Milojko Spajić saopštio je da je Vlada dosadašnjom implementacijom reformi pokazala da Crna Gora ima potencijal da se pridruži porodici prosperitetnih evropskih država, a da će mjere i inicijative koje predstoje donijeti benefite svim građankama i građanima.

“Iza nas su rezultati dostojni Prvog maja”, poručio je Spajić u prvomajskoj čestitki premijer Spajić.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, je u intervjuu agenciji Mina-business saopštio da se na pretkvalifikacioni tender za dionicu auto-puta Mateševo – Andrijevica očekuje veliko interesovanje renomiranih svjetskih kompanija, koje svojom tehnologijom mogu odgovoriti tom važnom zadatku, saopštio je

“Intenzivno smo radili na stvaranju preduslova za raspisivanje pretkvalifikacionog tendera za izgradnju dionice Mateševo – Andrijevica. Očekujemo veliko interesovanje renomiranih svjetskih kompanija koje mogu svojom tehnologijom odgovoriti ovom veoma važnom zadatku”, kazao je Radulović.

On je naveo da će u prvoj polovini ove godine biti raspisan generalni tender i očekuju da će do kraja ove godine ili početkom naredne dobiti izvođača koji može da odgovori tom zadatku.

Ove sedmice otvorena je i sezona na žičari Kotor-Lovćen.

