Mandić čestitao Vaskrs

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić čestitao je Vaskrs sveštenstvu i pravoslavnim vjernicima, uz želju da predstojeće praznične dane provedu u zdravlju, miru i sreći.

Mandić je, u čestitki upućenoj srpskom patrijarhu Porfiriju, mitropolitu crnogorsko-primorskom Joanikiju, episkopima budimljansko-nikšićkom Metodiju, zahumsko-hercegovačkom Dimitriju i mileševskom Atanasiju, kao i svim pravoslavnim vjernicima, istakao da je Vaskrs praznik nad praznicima koji podsjeća da vječni život uvijek pobjeđuje prolaznost, a dobro trijumfuje nad zlom.

„Živimo u izazovnim vremenima kada je stradanje ljudi na svim meridijanima postala gotovo stalna pojava. Upravo zbog toga, Vaskrs – naš najuzvišeniji praznik uči nas da je molitva za mir i blagostanje najbolja odbrana koju kao vjerni ljudi imamo“, naveo je Mandić u čestitki.

Kako je dodao, vaskrsenje ne biva bez smrti, a podviga nema bez žrtve.

“Zato je naša sveta hrišćanska obaveza da istrajemo u neprestanoj borbi za sabornost, pomirenje i ljubav među ljudima. Jedino tako možemo očuvati Bogom dani mir i izgraditi bolju budućnost čitavog svijeta“, zaključio je Mandić.

