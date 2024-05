MPCFL rezultati – Dečić i Budućnost ubjedljivi, Petrovac pobijedio u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Budućnosti upisali su ubjedljive pobjede, a tri boda osvojio je i Petrovac u Nikšiću, u 33. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige (MPCFL).

Pobjede su ostvarile i ekipe Mornara i Mladosti.

Vodeći Dečić pobijedio je u Pljevljima ekipu Rudara 4:0 i 17. trijumfom zadržao čelnu poziciju na tabeli.

Ekipu iz Tuzi do pobjede vodili su Nenad Gavrić golovima u 1, 7. i 56. i Ognjena Stijepovića u 81. minutu.

Korak za liderom šampionata zadržala je Budućnost koja je u Tivtu, golovima Igora Ivanovića u 32, Đorđa Despotovića iz jedanaesterca u 55, Milana Vukotića u 74. i Vasilija Adžića u 84. minutu, savladala Arsenal 4:0.

Petrovac je u Nikšiću pobijedio Sutjesku 1:0, a odlučujući pogodak postigao je Adnan Bašić u devetom minutu.

Utakmicu je obilježio prekid u 67. minutu, nakon utrčavanja navijača domaćeg tima u teren.

Prekidu je prethodila odluka sudije Dejana Markovića da poništi gol domaćinu, zbog navodnog faula koji je u skoku napravio Dragan Grivić.

Utakmica je nastavljena nakon više od 50 minuta prekida pred praznim tribinama.

Poraz Sutjeske iskoristio je Mornar, koji je pobjedom u Bijelom Polju protiv Jedunstva 4:3 preuzeo treće mjesto na tabeli.

Domaćin je dva puta vodio 1:0 i 2:1, ali nije uspio da izbjegne poraz.

Mornar su do 14. trijumfa vodili Demir Škrijelj u 8, Milan Vušurović u 37. i Kris Marlon Ondong-Emba u 40. i 72. minutu.

Strijelci za Jedinstvo bili su Andrej Cvijović u 2, Mirza Idrizović u 12. i Brandao u 52. minutu.

Dominaciju gostiju u ovom kolu upotpunila je Mladost, koja je u Beranama bila bolja od Jezera 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Željko Krstović u 90. minutu.

Dečić je, nakon 33. kola, vodeći na tabeli sa 61 bodom i ima tri više od drugoplasirane Budućnost.

Mornar je treći sa 55, na četvrtom mjestu je Sutjeska sa 53, dok je peto Jezero sa 48 bodova.

