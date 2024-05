DPS: Spajić da kaže da li je izjava Šćekića zvanični stav Vlade

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je premijera Milojka Spajića da se odredi naspram izjave potpredsjednika Vlade Dragoslava Šćekića da Crna Gora ne bi trebalo da u Ujedinjenim nacijama (UN) podrži Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.

Šćekić je u izjavi za Dan kazao da će, ukoliko platforma o glasanju u UN-u bude na dnevnom redu Vlade, glasati protiv.

Iz DPS-a su u reagovanju naveli da je danas javnost još jednom imala priliku da se uvjeri u kom pravcu ide zvanična državna politika Vlade Crne Gore.

“Budući da Spajić još nije iznio precizan stav o ovom pitanju, jasno je da se ova izjava može tumačiti kao zvaničan stav aktuelne Vlade Crne Gore”, kazali su iz DPS-a.

Oni su pozvali Spajića da se odredi naspram, kako su rekli, skandalozne izjave Šćekića.

“Da nam kaže da li i on smatra da ne treba „otvarati teme koje su iza nas“ i „da Crna Gora treba da ima dobre odnose sa svima u regionu“, te da li je i on, kao njegov potpredsjednik, “iznenađen da se u Ujednjenim nacijama ili bilo gdje otvara tema Srebrenice”?”, dodali su iz DPS-a.

Kako su istakli, krajnje je vrijeme da Spajić kaže da li je ćutanje o Srebrenici nedostatak političke hrabrosti da saopšti svoj stav.

“Ili iza toga stoji strah da se to ne protumači kao otkazivanje poslušnosti vašim finansijerima i političkim starješinama”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da se u Srebrenici dogodio genocide, što su rekli sud u Hagu i Međunarodni suda pravde koji je presudio da su vojska i policija Republike Srspke izvršioci genocida.

Iz DPS-a su rekli da se, uprkos svim činjenicama i dokazima, svakodnevno u javnom prostoru, godinama unazad, slušaju skandalozne izjave.

“One su do nedavno dolazile od zvaničnika drugih država, danas one dolaze od zvaničnika naše države”, dodali su iz DPS-a.

Kako su naveli iz te partije, podaci haškog Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove navode da je u Srebrenici bilo oko osam hiljada žrtava, dok je 30 hiljada žena i djece prisilno premješteno.

Iz DPS-a su podsjetili da je u sudskim procesima za Srebrenicu utvrđeno da su žrtve bili civili ili ratni zarobljenici.

“Dokazni materijal pokazuje da većina žrtava nije ubijena u borbi već tokom masovnih pogubljenja, te da su u masovnim grobnicama pronađeni povezi za oči, te materijal za vezanje ruku”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su istakli da su presude Haškog i domaćih sudova za genocid proglašavale krivim pojedince, a ne kolektive, države ili entitete.

