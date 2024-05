Šutović bronzana na Evropskom kupu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska džudistkinja, Andrijani Šutović, osvojila je bronzanu medalju na juniorskom Evropskom kupu u Rijeci.

Ona je u meču za treće mejsto i medalju u kategoriji do 70 kilograma pobijedila Holanđanku Anemari Ploger.

Juniorka nikšićke Straševine na startu takmičenja poražena je od Šveđanke Ingrid Nilson.

U repasažu uslijedile su pobjede protiv Hrvatica Jane Ljubičić i Kaje Špoljarić, kojom je izborila meč za medalju.

Prvog takmičarskog dana od crnogorskih džudista nastupili su i Mihailo Senić (do 73) i Jovana Mrvaljević (preko 78), ali nijesu uspjeli da se umiješaju u borbu za medalju.

Sjutra će na tatami Petar Pajović (do 81), Stevan Nikčević (do 90), Andrija Martinović (do 100) i Stefan Kovinić (preko 100).

Evropski kup u Rijeci okupio je 253 takmičara iz 19 država.

